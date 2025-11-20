Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Takim në Kryeministri: Balluku prej tre orësh me Ramën, i bashkohet edhe Ulsi Manja
Transmetuar më 20-11-2025, 17:14

Në Kryeministri po zhvillohet një takim i zgjatur mes kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës-kryeministres Belinda Balluku, që prej më shumë se tre orësh. Rreth orës 15:40, në takim është bashkuar edhe deputeti socialist Ulsi Manja.

Ky zhvillim vjen pas vendimit të GJKKO-së, bazuar në kërkesën e SPAK-ut, për pezullimin e përkohshëm nga detyra të Ballukut dhe kufizimin e lëvizjes së saj jashtë vendit.

Aktualisht nuk ka informacion zyrtar lidhur me tematikën apo rezultatin e takimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...