Takim në Kryeministri: Balluku prej tre orësh me Ramën, i bashkohet edhe Ulsi Manja

Në Kryeministri po zhvillohet një takim i zgjatur mes kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës-kryeministres Belinda Balluku, që prej më shumë se tre orësh. Rreth orës 15:40, në takim është bashkuar edhe deputeti socialist Ulsi Manja.
Ky zhvillim vjen pas vendimit të GJKKO-së, bazuar në kërkesën e SPAK-ut, për pezullimin e përkohshëm nga detyra të Ballukut dhe kufizimin e lëvizjes së saj jashtë vendit.
Aktualisht nuk ka informacion zyrtar lidhur me tematikën apo rezultatin e takimit.
