I riu italian i merr jetën motrës dhe merr të ëmën me videocall për t’i treguar kufomën

Tronditje në Napoli: 25-vjeçari rrëfen ngjarjen dramatike me motrën dhe telefonon nënën me video
Një ngjarje tejet e rëndë ka tronditur zonën e San Paolo Bel Sito, në provincën e Napolit, ku një 25-vjeçar ka marrë në telefon autoritetet për të deklaruar se kishte sulmuar motrën e tij 23-vjeçare duke e vrarë atë. Në momentin që forcat e rendit mbërritën në banesë, ata gjetën të renë pa shenja jete dhe autorin në gjendje të rënduar emocionale.
Sipas informacioneve të para hetimore, i riu, i identifikuar si Vincenzo Riccardi, ka telefonuar linjën e emergjencës 112 për të pranuar atë që kishte ndodhur në banesë. Ai ka thënë se ka vepruar në një moment të rënduar tensioni, që e përshkroi si “shkëputje të menjëhershme nga realiteti”. Kur karabinierët hynë në shtëpi, ai ndodhej ende aty, pa bërë tentativë largimi.
Hetuesit raportojnë se menjëherë pas ngjarjes, 25-vjeçari ka kryer një video-telefonatë me nënën e tij, duke i treguar asaj pamjet nga banesa. Në momentin e ngjarjes, nëna nuk ndodhej në shtëpi.
Të dy vëllezërit trajtoheshin në qendër të shëndetit mendor
Detaje të reja kanë dalë edhe për gjendjen shëndetësore të familjes. Sipas burimeve të LaPresse dhe autoriteteve lokale, si Vincenzo ashtu edhe motra e tij Noemi Riccardi ishin nën kujdesin e një qendre të shëndetit mendor në Nola. – 25-vjeçari ishte në një proces trajtimi të vazhdueshëm. – Edhe motra e tij, sipas hetuesve, ndiqte seanca të rregullta pranë të njëjtit shërbim.
Tani po verifikohet situata klinike e të dyve, për të kuptuar motivet e mundshme dhe dinamikën psikologjike të momenteve që paraprinë ngjarjen e rëndë.
Telefonata e 112 dhe ndërhyrja e menjëhershme
Sipas hetimit paraprak, sinjalizimi i parë ka ardhur përmes telefonatës së vetë 25-vjeçarit. Pasi deklaroi ngjarjen, një patrullë e karabinierëve dhe mjekët e emergjencës mbërritën menjëherë në adresën e dhënë. Brenda banesës, Vincenzo u gjet në gjendje paniku, ndërsa motra e tij ishte e pajetë. Mjeti i përdorur është sekuestruar në vendin e ngjarjes.
Hetuesit paraprakisht flasin për disa goditje të marra nga e reja, por raporti përfundimtar do të përcaktohet nga ekspertiza mjeko-ligjore.
Autori i ndaluar, pritet zbardhja e plotë e motivit
Karabinierët e kompanisë së Nola-s kanë shoqëruar Vincenzo Riccardi në komisariat, ku i është komunikuar masa e ndalimit në flagrancë. Prokuroria ka nisur hetim të zgjeruar për të përcaktuar momentet e sakta të ngjarjes, gjendjen psikologjike të autorit dhe dinamikën që çoi në konfliktin e brendshëm.
Ndërkohë, familjarët dhe komuniteti janë tronditur nga rrjedha dramatike, pasi dy të rinjtë ishin të njohur për problemet shëndetësore, por jo për incidente të dhunshme. Organizatat e shëndetit mendor në zonë kërkojnë tani vlerësim të thelluar mbi mënyrën e monitorimit të rasteve të vështira dhe mbështetjen e familjeve që përballen me situata të tilla.
Hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd