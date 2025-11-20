Gjykata urdhëron SPAK-un të hetojë KQZ për shpërdorim detyre

Gjykata detyron SPAK-un të hapë hetim ndaj KAS për vendime të diskutueshme në rinumërimin e votave në Durrës
Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit (GJKKO) ka urdhëruar SPAK-un të regjistrojë procedimin penal dhe të nisë hetimet ndaj pesë anëtarëve të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve (KAS), pjesë e strukturës së KQZ-së, pas kallëzimit të bërë nga kandidati Aulon Kalaja.
Vendimi është marrë nga gjyqtarja Etleva Deda, e cila ka rrëzuar vendimin paraprak të prokurorit të SPAK, Sotir Kllapi, i cili më herët kishte mbyllur çështjen pa nisur hetim.
Pse po hetohet KAS?
Në thelb të çështjes qëndron rinumërimi i votave në qarkun e Durrësit pas zgjedhjeve. Sipas pretendimeve të kallëzuesit dhe vlerësimit të gjykatës:
Nga 493 kuti votimi, fillimisht u vendos të rinumëroheshin 290 kuti.
Më pas numri u reduktua në 154 kuti dhe në përfundim u rinumëruan vetëm 152 kuti.
Në të 152 kutitë e rinumëruara u evidentua material zgjedhor i falsifikuar.
Gjykata vlerëson se fakti që në të gjitha kutitë e hapura u gjetën parregullsi të rënda, do të duhej të kishte çuar automatikisht në hapjen edhe të 341 kutive të mbetura, gjë që nuk ndodhi.
Tre shkeljet kryesore që evidenton Gjykata
1. Mospërfshirja e të gjithë kutive të dyshuara
Pasi në 152 kuti u gjet material i dyshuar si i falsifikuar, gjykata vëren se KAS kishte detyrimin të hapte edhe 341 kutitë e tjera të qarkut Durrës. Mospërfshirja e tyre konsiderohet devijim nga standardet e transparencës zgjedhore.
2. Miratimi i tabelave përmbledhëse me dijeni se kishte probleme në rezultat
Edhe pse brenda 152 kutive të hapura u zbuluan mospërputhje të theksuara, KAS miratoi tabelat përfundimtare të rezultatit të qarkut. Sipas kallëzuesit, u paraqitën prova edhe për 8 kuti të tjera, të cilat po ashtu nuk u morën në shqyrtim.
3. Mosreferimi i parregullsive te organet e drejtësisë
Ligji dhe Kushtetuta parashikojnë se, kur një institucion publik konstaton elemente të një vepre penale gjatë ushtrimit të detyrës, ai duhet ta referojë rastin në prokurori. KAS, sipas gjykatës, nuk e ka bërë këtë, duke krijuar dyshime se procesi nuk është trajtuar sipas standardeve ligjore.
Cilat të drejta konsiderohen të cenuara?
Gjykata thekson se në qarkun e Durrësit janë cenuar disa të drejta themelore:
E drejta e shtetit për zgjedhje të lira dhe të ndershme
E drejta e kandidatëve, të cilëve – sipas pretendimeve – u janë pakësuar votat
E drejta e votuesve, të cilët mund të kenë patur rezultat të deformuar
Krijimi i përfitimeve të padrejta për kandidatë që figurojnë me më shumë vota nga sa mund të kenë realisht
Pse Gjykata e rrëzoi vendimin e SPAK-ut?
Sipas arsyetimit të gjykatës:
SPAK nuk i ka vlerësuar provat në themel, duke konkluduar se kallëzimi nuk qëndron, pa analizuar të gjitha elementet.
Nuk ka argumente ligjore se përse KAS, edhe pasi gjeti material të falsifikuar, nuk vijoi procesin në të gjitha kutitë.
Prokuroria nuk ka bërë verifikim nëse anëtarët e KAS kanë njoftuar organet ligjore për materialet e dyshuara.
Askush nga të kallëzuarit nuk është pyetur, ndryshe nga ajo që kërkohet në raste të tilla.
Çfarë pritet të ndodhë tani?
SPAK është i detyruar të:
1. Regjistrojë procedimin penal.
2. Nisë hetimet ndaj pesë anëtarëve të KAS.
3. Thërrasë palët dhe të analizojë çdo provë të paraqitur.
4. Verifikojë rezultatin zgjedhor në raport me efektet që mospërputhjet mund të kenë prodhuar në Durrës.
Vendimi i GJKKO konsiderohet një hap i rëndësishëm për transparencën zgjedhore, pasi vë theksin te përgjegjësia institucionale dhe detyrimi për të trajtuar çdo dyshim mbi integritetin e procesit. /noa.al
