Dëshmia e Daniel Pepës për ngjarjen në Manzë: ‘Veprova për t’u mbrojtur, ndryshe do më godiste ai’

Rreth një muaj pas episodit të rëndë të ndodhur në një lokal në Manzë, është dorëzuar dje i shumëkërkuari Daniel Pepa, i cili akuzohet për rolin e tij në konfliktin që përfundoi me dy humbje jete, përfshirë atë të Flori Paluçit.
Gjatë dëshmisë së tij, Pepa është shprehur: “Veprova për vetëmbrojtje. Nëse nuk do reagoja, do më eliminonte ashtu siç ndodhi me Aranitin.”
Ngjarja u regjistrua më 22 tetor, në ambientet e jashtme të një lokali në Manzë. Fillimisht, Pepa kishte hyrë në lokal ku u konfliktua verbalisht me kamarierin Alteo Pepa dhe me Flori Paluçin, i cili ndodhej aty me disa persona të tjerë, mes tyre edhe Erald Cani (i ndaluar për moskallëzim rasti).
Sherri nisi pasi Daniel Pepa kërkoi një kafe, por kamarieri i tha se ekspresi ishte fikur. Pas debatit të shkurtër, Pepa u largua me makinën e tij, por u rikthye sërish bashkë me Ergi Kadiun dhe Aranit Kurtin. Sipas hetimeve, në momentin që ata tentuan të futeshin brenda lokalit, Paluçi doli jashtë dhe shkreh armën në tokë.
Në atë çast, Pepa reagoi duke qëlluar në drejtim të Paluçit, ndërsa shoku i tij Aranit Kurti e goditi me grusht. Paluçi më pas u kundërpërgjigj, duke shkaktuar plagosje fatale. Nga përplasja humbën jetën Aranit Kurti dhe vetë Flori Paluçi.
Dëshmia e Pepës tani pritet të vlerësohet nga hetuesit, të cilët do të përcaktojnë nëse pretendimi i tij për vetëmbrojtje qëndron apo jo, bazuar mbi provat e mbledhura.
