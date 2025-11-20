Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kardinali Ernest Troshani jep bekimin e tij për Meri Kacerin në Shkodër
Transmetuar më 20-11-2025, 16:15

Kardinali i Nderit i Vatikanit, Dom Ernest Troshani, ka bekuar Meri Kacerin, të renë shkodrane që mbeti e plagosur gjatë ngjarjes së rëndë të 8 shtatorit në qendër të qytetit, teksa ndodhej në punë në një lokal.

Meri u paraqit në katedralen “Shën Shtjefni” me plagë ende në proces shërimi, por me besimin se bekimi i kardinalit do t’i japë forcë në rrugën drejt rikuperimit. Ajo ishte personi i parë që mori bekimin, mes qindra besimtarëve të pranishëm.

Gjatë meshës, Kardinal Troshani përcolli një mesazh të fortë për paqe, solidaritet dhe dashuri mes njerëzve, duke i ftuar të gjithë të kontribuojnë për një komunitet më të bashkuar.

Në ceremoninë e së dielës morën pjesë qindra besimtarë, të cilët në përfundim morën bekimin e kardinalit 97-vjeçar, një figurë e nderuar dhe e dashur për shumë shqiptarë.

