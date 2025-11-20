Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pesë pasagjerë bien pa ndjenja avioni i Wiz Air devijon në Mynih dhe kthehet në Londër!
Transmetuar më 20-11-2025, 16:02

Një fluturim i Wizz Air nga aeroporti Luton, me destinacion Tiranën, është detyruar të devijojë pas një situate emergjente shëndetësore në bord.

Sipas të dhënave paraprake, disa pasagjerë kanë paraqitur probleme të menjëhershme shëndetësore gjatë udhëtimit. Ekuipazhi ka njoftuar menjëherë pilotin, i cili ka vendosur të ndërrojë itinerarin dhe të rikthehet në Londër, si pika më e afërt për asistencë të specializuar.

Në momentin e uljes, shërbimet mjekësore kanë qenë të pranishme në pistë për të ofruar ndihmë ndaj personave që kishin nevojë. Ende nuk janë bërë publike detaje rreth gjendjes së tyre.

Ndërkohë, pasagjerët e tjerë të fluturimit pritet të nisen drejt Tiranës më vonë gjatë ditës, çka ka shkaktuar vonesa edhe në nisjen e linjave të planifikuara nga Tirana drejt Londrës.

