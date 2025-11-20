GJKKO ndryshon masën e sigurisë për Eria Agon, partneren e Safet Bajrit

GJKKO ka vendosur sot të zbusë masën e sigurisë për Eria Agon, duke e kaluar nga qëndrimi në burg në arrest shtëpie. Vendimi lidhet me çështjen e vitit 2018, ku ajo hetohet për rolin e saj të mundshëm në ngjarjen që solli humbjen e jetës së Fatbardh Licit.
Më herët SPAK tha se ka ngritur ndaj Agos akuzën e “përkrahjes së autorit”, duke e konsideruar atë si një person që ka ndihmuar pas ngjarjes.
Eria Ago, 31 vjeçe dhe ish-miss, u ndalua më 26 shkurt të këtij viti dhe është mbajtur në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale për gratë në Pogradec. Ajo ka mohuar çdo dyshim, duke deklaruar se nuk ka pasur lidhje me ngjarjen e 2018-s.
Edhe pse gjykata nuk ka pranuar argumentet e mbrojtjes, ajo ka vendosur ta zëvendësojë masën e sigurisë me arrest shtëpie, ndërkohë që hetimet për çështjen vijojnë.
Safet Bajri u ndalua më 21 shkurt 2025 në kuadër të të njëjtës dosje, ku ai lidhet me ngjarjen në fjalë sipas organeve hetimore. /noa.al
