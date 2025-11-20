Shkarkimi i Ballukut, GJKKO: Masat e sigurimit që marrim kanë karakter sekret

Gjykata e Posaçme ka reaguar zyrtarisht mbi lajmet për shkarkimin nga detyra të zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Më herët u raportua se kjo gjykatë speciale kishte dhënë dy masa sigurie për Ballukun, pezullim i ushtrimit të funksionit dhe ndalim i daljes jashtë vendit.
Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar tha se është në kushtet kur masat e sigurisë kanë karakter sekret, ndaj nuk kanë një njoftim zyrtar për të ndarë me median dhe publikun.
“Lidhur me lajmin e publikuar në media për caktimin e masave të sigurisë ndaj Zëvendëskryeministres, znj. Belinda Balluku, në kushtet që masa e sigurimit kanë karakter sekret, gjykata në këtë moment nuk ka njoftim zyrtar për të ndarë me median dhe publikun. Në momentin e duhur procedural do të njoftoheni zyrtarisht nga ana e gjykatës”, deklaron GJKKO në reagimin zyrtar.
Shkarkimi i Ballukut nga gjykata erdhi pasi për herë të parë Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) krijoi precedent duke mos kërkuar masë sigurie arresti me burg siç ka aplikuar në rastet e mëparshme.
SPAK e akuzon Ballukun për veprën penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” në bashkëpunim për skandalin e tunelit të Llogarasë.
