Botërori 2026: Shqipëria dhe Kosova mësojnë rivalët në “Play-off”
Transmetuar më 20-11-2025, 13:58

Shorti i Play Off-it europian për Kupën e Botës 2026 ka përcaktuar kundërshtarët e Shqipërisë dhe Kosovës, të cilat synojnë një vend historik në fazën finale të turneut.

Sipas shortit të hedhur në selinë e UEFA-s, Shqipëria do të përballet me Poloninë më 26 mars 2026, një duel i vështirë mes dy skuadrave që vijnë nga grupe mjaft konkurruese. Ndërkohë Kosova do të luajë ndaj Sllovakisë, një kundërshtar i fortë dhe me përvojë në arenën europiane.

Shorti shmangu përplasjen mes Shqipërisë dhe Kosovës, pasi të dyja kombëtaret u pozicionuan në vazon e tretë.

Struktura e Play Off-it

Play Off-i përbëhet nga 12 ekipe: skuadrat e renditura të dyta në fazën e grupeve dhe ekipet e ardhura nga Liga e Kombeve. Ato ndahen në 4 vazo, ndërsa gjysmëfinalet luhen më 26 mars, dhe finalet më 31 mars 2026. Në Kupën e Botës do të shkojnë 4 ekipe përmes këtij formati.

UEFA ka përcaktuar se ekipi i vazos 1 luan ndaj atij të vazos 4, ndërsa vazoja 2 përballet me vazon 3.

Gjysmëfinalet e Play Off-it europian

Itali – Irlandë e Veriut

Ukrainë – Suedi

Turqi – Rumani

Danimarkë – Maqedoni e Veriut

Uells – Bosnje & Hercegovinë

Poloni – Shqipëri

Sllovaki – Kosovë

Republika Çeke – Irlandë

Finalet e mundshme të Play Off-it

Itali / Irlandë e Veriut – Uells / Bosnje & Hercegovinë

Ukrainë / Suedi – Poloni / Shqipëri

Turqi / Rumani – Sllovaki / Kosovë

Danimarkë / Maqedoni e Veriut – Republika Çeke / Irlandë

Play Off-i ndërkontinental

Fituesi i Kaledonia e Re / Xhamajka – R.D. Kongo

Fituesi i Bolivi / Surinami – Irak

Vazot e Play Off-it europian

Vazo 1: Itali, Danimarkë, Turqi, Ukrainë Vazo 2: Poloni, Uells, Republika Çeke, Sllovaki Vazo 3: Shqipëri, Kosovë, Irlandë, Bosnje & Hercegovinë Vazo 4: Suedi, Rumani, Maqedoni e Veriut, Irlandë e Veriut

