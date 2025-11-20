Aksident në aksin Gjirokastër–Tepelenë: Lagështia dhe shpejtësia nxjerrin nga rruga dy automjete

Gjirokastër, 20 Nëntor 2025
Një aksident u regjistrua sot pranë fshatit Mashkullorë, në rrugën nacionale Gjirokastër–Tepelenë, ku dy automjete, një BMW dhe një Volkswagen, dolën nga rruga si pasojë e shpejtësisë dhe lagështisë në asfalt. Nga ngjarja u raportuan vetëm dëme materiale. Policia rrugore ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet procedurale për të sqaruar rrethanat e aksidentit.
