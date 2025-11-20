Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin Gjirokastër–Tepelenë: Lagështia dhe shpejtësia nxjerrin nga rruga dy automjete
Transmetuar më 20-11-2025, 13:12

Gjirokastër, 20 Nëntor 2025

Një aksident u regjistrua sot pranë fshatit Mashkullorë, në rrugën nacionale Gjirokastër–Tepelenë, ku dy automjete, një BMW dhe një Volkswagen, dolën nga rruga si pasojë e shpejtësisë dhe lagështisë në asfalt. Nga ngjarja u raportuan vetëm dëme materiale. Policia rrugore ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet procedurale për të sqaruar rrethanat e aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

