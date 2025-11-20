Vjosa Osmani shpërndan Kuvendin e Kosovës

Presidentja Vjosa Osmani, ka shpërndarë Kuvendin e Kosovës.
Kjo u bë e ditur edhe nga kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj pas takimit.
“Sot është nënshkruar dekreti për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës”, tha mes tjerash ai.
Partitë politike kanë mbetur të ndara për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme, duke mos arritur një konsensus.
Disa forca politike preferojnë që zgjedhjet të mbahen më 21 dhjetor, ndërsa të tjera e favorizojnë datën 28 dhjetor.
Tani, vendimi përfundimtar për datën e zgjedhjeve mbetet në dorë të Presidentes Osmani, e cila do të shpallë zyrtarisht datën e procesit zgjedhor.
Dekreti Presidencial:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd