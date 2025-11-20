Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lumi Vjosa del nga shtrati, tokat bujqësore rrezikojnë përmbytjen
Transmetuar më 20-11-2025, 11:47

VLORË- Moti i keq i shoqëruar me stuhi dhe rreshje intensive ka bërë që lumi Vjosa të dalë nga shtrati, pranë Urës së Mifolit. Sasia e ujit ka arritur nivelin maksimal, duke bërë që uji të dalë nga shtati. Kjo situatë ka sjellë rrezik për tokat buqësore, të cilat ndodhen në afërsi të lumit, pasi rrezikojnë të përmbyten. Ndërsa akset rrugore, janë të kalueshme dhe pa problematika për automjetet.

Situata në qarkun e Fierit duket se është stabilizuar, pasi sipas informacioneve nga nga Prefektura e Fierit, rreshjet nuk kanë sjellë problematika në lëvizje. Megjithatë ka një shtim të prurjeve në Përmet e Memaliaj

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...