Marrëveshja e SHBA-së: Shkëmbim territoresh dhe armësh, cilat janë 28 pikat e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë

UKRAINË- SHBA-të i kanë sinjalizuar Presidentit Volodymyr Zelenskiy se Ukraina duhet të pranojë një kornizë të hartuar nga SHBA-të për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, e cila propozon që Kievi të heqë dorë nga territori dhe disa armë. Burimet e Reuters, të cilat kërkuan të mos identifikoheshin për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, thanë se propozimet përfshinin, ndër të tjera, edhe zvogëlimin e madhësisë së forcave të armatosura të Ukrainës. Ata thanë se Uashingtoni dëshiron që Kievi të pranojë pikat kryesore.
Një plan i tillë do të përfaqësonte një pengesë të madhe për Kievin, ndërsa përballet me përfitime të mëtejshme territoriale ruse në Ukrainën lindore dhe me Zelenskin që po përballet me një skandal korrupsioni, i cili të mërkurën pa parlamentin të shkarkonte ministrat e energjisë dhe të drejtësisë. Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentojë mbi këtë çështje. Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha në emisionin X se Uashingtoni "do të vazhdojë të zhvillojë një listë idesh të mundshme për t’i dhënë fund kësaj lufte bazuar në kontributin nga të dyja palët e këtij konflikti".
"Përfundimi i një lufte komplekse dhe vdekjeprurëse si ajo në Ukrainë kërkon një shkëmbim të gjerë idesh serioze dhe realiste. Dhe arritja e një paqeje të qëndrueshme do të kërkojë që të dyja palët të bien dakord për lëshime të vështira, por të nevojshme", tha Rubio.
Një zyrtar i lartë ukrainas i tha më parë Reuters se Kievi kishte marrë "sinjale" në lidhje me një sërë propozimesh të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës që Uashingtoni i ka diskutuar me Rusinë. Ukraina nuk ka pasur asnjë rol në përgatitjen e propozimeve. Zelenskiy, i cili zhvilloi bisedime në Turqi të mërkurën me Presidentin Tayyip Erdogan, do të takohet me zyrtarë të Ushtrisë Amerikane në Kiev të enjten. Në komentet në Telegram, Zelenskiy nuk përmendi kornizën e Uashingtonit, por bëri thirrje për një lidership efektiv të SHBA-së për të ndihmuar në përfundimin e luftës më shumë se 3 vjeçare e gjysmë.
“Gjëja kryesore për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të arritur paqe të qëndrueshme është që ne të punojmë në koordinim me të gjithë partnerët tanë dhe që lidershipi amerikan të mbetet efektiv dhe i fortë”, shkroi Zelenskiy pasi u takua me Erdoganin në Ankara.
Zelenskiy tha se vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kanë forcë të mjaftueshme që lufta të marrë fund më në fund.
Presidenti ukrainas tha gjithashtu se Erdogan kishte propozuar formate të ndryshme për bisedime dhe është e rëndësishme për ne që Turqia të jetë e gatshme të ofrojë platformën e nevojshme. Shenjat e një shtytjeje të rinovuar nga administrata e Trump për t’i dhënë fund luftës shkaktuan të mërkurën rritjen më të madhe të çmimeve të obligacioneve qeveritare të Ukrainës në muaj të tërë.
ASNJË NDRYSHIM NË QËNDRIMIN E RUSISE
Nuk janë zhvilluar bisedime ballë për ballë midis Kievit dhe Moskës që nga një takim në Stamboll në korrik dhe forcat ruse kanë vazhduar luftën gati katërvjeçare të Moskës në Ukrainë , duke vrarë 25 persona në sulmet ajrore gjatë natës. Përpjekjet për të ringjallur negociatat e paqes duket se po fitojnë vrull, megjithëse Moska nuk ka treguar shenja se do të ndryshojë kushtet e saj për t’i dhënë fund luftës.
Presidenti rus Vladimir Putin i ka kërkuar prej kohësh Kievit të heqë dorë nga planet për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SHBA-të dhe për të tërhequr trupat e saj nga katër provinca që Moska i pretendon si pjesë të Rusisë. Moska nuk ka dhënë asnjë shenjë se ka hequr dorë nga ndonjë nga këto kërkesa dhe Ukraina thotë se nuk do t’i pranojë ato. Forcat ruse kontrollojnë rreth 19% të territorit ukrainas dhe po përparojnë, ndërsa kryejnë sulme të shpeshta ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës ndërsa afrohet dimri.
Turqia, një anëtare e NATO-s që ka mbetur e afërt si me Kievin ashtu edhe me Moskën, organizoi një raund fillestar bisedimesh paqeje në javët e para të luftës në vitin 2022, të vetmet bisedime të tilla deri këtë vit kur Trump nisi një përpjekje të re për t’i dhënë fund luftimeve. Kremlini tha se përfaqësuesit rusë nuk do të përfshihen në bisedimet e së mërkurës në Ankara, por se Putini ishte i hapur për biseda me SHBA-në dhe Turqinë në lidhje me rezultatet e diskutimeve.
TOKË NË SHKËMBIM TË GARANCIVE TË SIGURISË?
Të mërkurën, duke cituar një zyrtar amerikan me njohuri të drejtpërdrejta për çështjen, Axios raportoi se plani i ri amerikan parashikonte që Ukraina t’i jepte Moskës një pjesë të Ukrainës lindore që aktualisht nuk e kontrollon, në këmbim të një garancie sigurie amerikane për Kievin dhe Evropën kundër agresionit të ardhshëm rus. Një diplomat evropian, duke komentuar mbi propozimet e reja të supozuara të SHBA-së, tha se ato mund të jenë një tjetër përpjekje nga administrata Trump "për ta shtyrë Kievin në një cep", por shtoi se nuk mund të ketë zgjidhje që nuk merr në konsideratë qëndrimin e Ukrainës ose atë të aleatëve evropianë të Uashingtonit.
Një tjetër diplomat evropian tha se sugjerimi që Ukraina të shkurtojë ushtrinë e saj dukej si një kërkesë ruse dhe jo si një propozim serioz. Një delegacion amerikan i udhëhequr nga Sekretari i Ushtrisë Dan Driscoll ndodhet në Kiev në një "mision faktmbledhës", tha ambasada amerikane në Kiev. Shefi i Shtabit të Ushtrisë, Gjenerali Randy George, është gjithashtu në delegacion dhe ai dhe Driscoll do të takohen me Zelenskiy të enjten, tha një person i njohur me çështjen për Reuters
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd