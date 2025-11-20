Fati i Shqipërisë dhe Italisë në duart e Materazzit, ai do të tërheqë goglat në shortin e play-off-it për në Kupën e Botës 2026

ITALI – UEFA ka përzgjedhur Marco Materazzin për të tërhequr gogla për shortin e play-off-it të Kupës së Botës 2026 , i cili do të zhvillohet sot (transmetuar në orën 13:00) në selinë e FIFA-s në Cyrih.
Ish-mbrojtësi i Interit dhe fituesit të Kupës së Botës 2006 do të jetë një nga tre asistentët, së bashku me francezin Christian Karembeu dhe suedezin Martin Dahlin.
Shorti do të përcaktojë rrugën drejt gjashtë vendeve të fundit në Kupën e Botës, të dyja vendet për të cilat marrin pjesë gjashtë ekipe nga kontinente të tjera, dhe eliminatoret evropiane, me 16 ekipe kombëtare në garë – përfshirë Italinë, por edhe Shqipërinë…
