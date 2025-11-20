Reshje shiu në të gjithë territorin…parashikimi i motit për sot

Këtë të enjte vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike.
Që në orët e para të mëngjesit, pjesa më e madhe e territorit është përfshirë nga reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Zona veriperëndimore dhe jugperëndimore do të përjetojnë herë pas here rrebeshe më të forta, të shoqëruara me shtrëngata dhe stuhi lokale.
Gjatë gjithë ditës pritet që reshjet të vazhdojnë me intensitet të ndryshueshëm. Rajonet perëndimore mbeten më të rrezikuara për reshje të dendura, ndërsa në zonat malore të verilindjes dhe Alpeve parashikohen reshje bore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë mesatarisht me rreth 8 m/s, por në segmentet bregdetare dhe gjatë periudhave të zhvillimit të vranësirave, pritet të arrijë deri në 20 m/s.
Deti do të jetë i trazuar, me valëzim që do të arrijë forcën 4 deri në 5 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd