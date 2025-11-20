Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshje shiu në të gjithë territorin…parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 20-11-2025, 07:30

Këtë të enjte vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike.

Që në orët e para të mëngjesit, pjesa më e madhe e territorit është përfshirë nga reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Zona veriperëndimore dhe jugperëndimore do të përjetojnë herë pas here rrebeshe më të forta, të shoqëruara me shtrëngata dhe stuhi lokale.

Gjatë gjithë ditës pritet që reshjet të vazhdojnë me intensitet të ndryshueshëm. Rajonet perëndimore mbeten më të rrezikuara për reshje të dendura, ndërsa në zonat malore të verilindjes dhe Alpeve parashikohen reshje bore me intensitet të ulët.

Era do të fryjë mesatarisht me rreth 8 m/s, por në segmentet bregdetare dhe gjatë periudhave të zhvillimit të vranësirave, pritet të arrijë deri në 20 m/s.

Deti do të jetë i trazuar, me valëzim që do të arrijë forcën 4 deri në 5 ballë.

