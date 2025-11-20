Përfundon seanca maratonë! PS miraton në parim buxhetin 8.8 mld euro dhe paketën fiskale, opozita kundër!

Në një seancë maratonë, që zgjati thuajse 16 orë, Kuvendi ka miratuar në parim projektbuxhetin 2026 me vlerë 8.8 mld euro, si edhe 8 projektligjet e paketës fiskale. Seanca maratonë zgjati deri në orën 03:00 të mëngjësit.
Buxheti mori vetëm 83 votat pro të socialistëve, ndërsa siç pritej opozita ka votuar kundër. Vetëm dy deputetët socialistë, Erion Braçe dhe Vullnet Sinaj kanë dalë nga rreshti duke mos votuar 3 projektligje të paketës fiskale.
Konkretisht, Braçe nuk mori pjesë në votim tek pr.ligji “Për sistemin e taksave vendore”, ndërsa Sinaj nuk votoi 2 pr.ligjet e paqes fiskale.
Si u votua në Kuvend? Votimi: 83 vota pro, 31 kundër Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Votimi: 83 pro, 32 kundër Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” Votimi: 83 pro, 32 kundër Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 29, datë 30.3.2023, “Për tatimin mbi të ardhurat” Votimi: 82 pro, 32 kundër (Braçe nuk voton) Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar Votimi: 83 vota pro, 32 kundër Projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, të ndryshuar Votimi: 82 pro, 32 kundër (Sinaj nuk voton) Projektligji “Për marrëveshjen e paqes fiskale” Votimi: 83 pro, 31 kundër Projektligji “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” Votimi: 82 vota pro, 30 kundër (Sinaj nuk voton) Projektligji “Për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e të detyrimeve të pagueshme në doganë” Votimi: 83 pro, 32 kundër Projektligji “Për buxhetin e vitit 2026”
