Zgjedhjet e reja në Kosovë, Presidentja Vjosa Osmani thërret të enjten partitë për të caktuar datën
Transmetuar më 19-11-2025, 22:57

Prishtinë, 19 nëntor 2025

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur partitë politike në një takim konsultativ për të diskutuar caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, pas dështimit të formimit të qeverisë. Takimi pritet të zhvillohet të enjten në orën 10:30.

Edhe në seancën e sotme plenare, kandidati për kryeministër Glauk Konjufca nuk arriti të sigurojë mbështetjen e mjaftueshme në Kuvend. Megjithëse ai paraqiti përbërjen e kabinetit të ri dhe programin qeverisës, votimi për krijimin e ekzekutivit nuk kaloi, pasi nuk u arrit kuorumi prej 61 votash.

Seanca u mbyll pa vendim, duke e lënë vendin ende pa një qeveri të re funksionale dhe në pritje të hapave të mëtejshëm politikë.

