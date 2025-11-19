Lumi Vjosa/ Deri tani niveli ka arritur 6 metër, ndërkohë që pika kritike është 6.8 metër

Për shkak të reshjeve të dendura të shiut, prurjet në lumin Vjosë janë rritur. Ministria e Mbrojtjes ka deklaruar se lumi Vjosë po mbahet nën monitorim pasi rrezikon të dalë nga shtrati.
Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, ka mbërritur pasditen e sotme në urën e Mifolit, ku po monitoron nga afër situatën e prurjeve të lumit Vjosa. Reshjet e shiut nuk kanë pushuar ende dhe situata vijon të jetë kritike, pasi edhe në orët në vijim pritet të ketë reshje në gjirin e Vlorës si edhe në jug të vendit.
Autoritetet kanë njoftuar të gjithë banorët dhe bizneset përgjatë vijës se lumit të tregohen të kujdesshëm dhe të qëndrojnë në gatishmëri për çdo zhvillim të mundshëm.
Deri tani niveli ka arritur 6 metër, ndërkohe qe pika kritike është 6.8 metër.
