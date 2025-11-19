U shtyp brenda një kamioni mbeturinash, mbahen homazhe për shqiptarin që humbi jetën tragjikisht në Northampton

18 Nëntor 2025 Northampton, Mbretëria e Bashkuar
Komuniteti shqiptar dhe ai lokal në Northampton janë mbledhur për të nderuar kujtimin e 30-vjeçarit Sajmir B., i cili humbi jetën në një aksident të rëndë më 31 tetor, pasi u shtyp brenda një kamioni mbeturinash. I riu kishte hyrë në një kazan për t’u strehuar përkohësisht atë natë, pasi nuk kishte gjetur një vend ku të qëndronte.
Pas dëmtimeve të rënda, ai u transportua në Spitalin Universitar Coventry, ku ndërroi jetë më 6 nëntor. Koronerja Anne Pember konfirmoi se shkaku i vdekjes ishte dështimi i shumëfishtë i organeve për shkak të shtypjes. Hetimi përfundimtar është caktuar të zhvillohet më 29 prill.
Trupi i Sajmirit është kthyer tashmë në Shqipëri, ku familjarët kanë kryer ceremoninë e varrimit. Të njohurit e përshkruajnë të riun si punëtor, të sjellshëm dhe jo person që flinte zakonisht në rrugë, por që atë natë kishte mbetur i pastrehë.
Ata i bënë thirrje kompanive të menaxhimit të mbeturinave të kontrollojnë kazanet para ngarkimit, për të shmangur tragjedi të ngjashme. Kompania Veolia, që operonte kamionin, shprehu keqardhje të thellë dhe deklaroi se shoferi ka vepruar sipas protokolleve të sigurisë.
Policia britanike bëri të ditur se nuk ka prova për rrethana të dyshimta, ndërsa kompania theksoi se raste të tilla shtohen zakonisht në periudhën e dimrit, duke apeluar për rritje të ndërgjegjësimit ndaj personave që kërkojnë strehë në kazanë mbeturinash.
