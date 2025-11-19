Del video e rëndë e të riut shqiptar që akuzohet për vrasjen e shoferit grek pas konfliktit në trafik

Athinë, 19 nëntor 2025 – Prokuroria e Athinës ka nisur procedim penal ndaj një 29-vjeçari shqiptar, i cili akuzohet për vrasje me dashje ndaj një shoferi grek 58-vjeçar në zonën e Neos Kosmos. Ngjarja ndodhi pas një konflikti të momentit për bllokimin e rrugës, që më pas u përshkallëzua në një debat të ashpër.
Mediat greke kanë publikuar pamje të kamerave të sigurisë që tregojnë momentet kur i riu ndjek me motor automjetin e viktimës, pas një shkëmbimi të tensionuar fjalësh mes tyre. Sipas raportimeve, viktima dyshohet se e kishte ofenduar dhe e kishte spërkatur më herët me spraj irritues, gjë që çoi në agravimin e situatës.
Pamjet tregojnë momentin kur 29-vjeçari ndalon, afrohet te makina dhe ushtron dhunë ndaj shoferit, i cili qëndronte në sediljen e tij. Sipas mediave vendase, goditjet ishin të shumta dhe fatale, ndërsa ngjarja u ndoq nga disa dëshmitarë në vendngjarje dhe u regjistrua nga kamerat e sigurisë.
I dyshuari, që më herët ka pasur tre procedime për kundërvajtje, u arrestua pak orë pas ngjarjes. Identiteti i tij nuk është bërë publik nga autoritetet greke. Burime të prokurorisë bëjnë të ditur se ai ka deklaruar se konflikti nisi pasi viktima i zuri rrugën dhe situata degjeneroi pas përdorimit të sprajit.
Hetimet vijojnë, ndërsa prokuroria e ka cilësuar rastin si vrasje me dashje, duke ngritur akuza të rënda ndaj 29-vjeçarit. Autoritetet po verifikojnë të gjitha pamjet filmike dhe dëshmitë për të sqaruar dinamikën e plotë të ngjarjes.
