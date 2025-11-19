Balluku, akuza Klevis Balliut: Vjedhjen e ke pasur edukatë familjare, duke nisur nga kunata e dashur e Fahriut

Zëvendëskryeministrja Belinda Balluku i është kundërpërgjigjur akuzave të deputetit të PD-së, Klevis Balliu, duke e akuzuar atë dhe familjen e tij për “ekspertizë” në vjedhje dhe përfshirje në afera me tendera shtetërorë.
“Kur flitet për vjedhje, Klevis Balliun duhet ta dëgjoni me vëmendje, sepse ka ekspertizë si askush në këtë botë. Është rritur në një familje ku vjedhja ka qenë pjesë e edukatës familjare,” deklaroi Balluku.
Ajo përmendi si rast “unik” në Shqipëri, siç e cilësoi, tezën e deputetit të PD-së, Blegina Agolli, të afërm të botuesit Fahri Balliu. Sipas saj, Agolli ka qenë njëkohësisht sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe administratore e një kompanie private që merrte tendera publikë.
“Klevis Balliun duhet ta dëgjoni me vëmendje, sepse ka eksperiencë si askush në këtë vend, është rritur në një familje ku vjedhja ka qenë pjesë e edukatës familjare pasi është rasti unik në Shqipëri, kur tezja e tij ose kunata e tij, ose e dashura kunatë e Fari Balliut ishte sekretare e Përgjithshme e Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe njëkohësisht administratore e Alpin Bau, një kompani e sajuar me një serb Sllobodan e kishte emrin si gjithë serbët dhe nga ana tjetër, zonja sekretare e përgjithshme e Ministrisë Blegina Agolli, e dashura kunatë e Fari Balliut, tezja e Klevisit. Ju them dëgjojeni Klevisin kur flet për vjedhje sepse është i masterizuar, ja kanë bërë që të vogël edukatën në shtëpi. Ajo ishte dhe administratore e një kompani e cila merrte tendera infrastrukture nga fondet e shtetit. Merrte fonde 150 mln euro të cilat i kanë ngrënë shpresoj bashke me Klevisin që flet kaq bukur për vjedhjet. Rast unikal në Shqipëri dhe nuk e di me cilën fytyrë shtyp mikrofonin, me cilën fytyrë del e flet aty. Po të kishte qenë SPAK në kohën e tezes tënde do ishte me siguri akoma në burg sot”, tha Balluku.
Reagimi i Ballukut erdhi pasi Balliu ngriti një sërë akuzash ndaj mazhorancës, duke përmendur edhe deklarata të DASH.
“Pse sot nuk diskutohet që DASH deklaroi se Sinaloa fle në zyrën e kryeministrit? Atje e shpallin organizatë terroriste dhe ju e fusni në kryeministri.
“Pse nuk keni hedhur buxhet për hetim financiar për këto kulla që denoncon edhe vetë SHBA? Dumani juaj thotë se ka 241 fletë-arreste që policia nuk i ekzekuton. Ju nuk po e mbroni qytetarin, por krimin”, u shpreh Balliu.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd