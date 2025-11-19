Parlamenti në Kosovë nuk voton Glauk Konjufcën për formimin e qeverisë së re!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-11-2025, 15:43
Parlamenti i Kosovës nuk ka votuar as në seancën e sotme formimin e qeverisë së re, këtë herë me kryeministër të propozuar Glauk Konjufcën.
Konjufca prezantoi kabinetin e ri qeveritar në rast se do të votohej, por ai nuk ka marrë 61 votat e nevojshme për krijimin e institucioneve të reja.
