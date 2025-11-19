Shkaktoi vdekjen e grekut pas konfliktit në trafikun rrugor, arrestohet i riu shqiptar. Në pranga edhe babai i tij

Athinë, Greqi, 19 Nëntor 2025
Një 58-vjeçar ka humbur jetën në zonën Neo Kosmo të Athinës, pas një konflikti të ndodhur në trafik. Fillimisht ngjarja u raportua si aksident automobilistik, por ekspertiza mjeko-ligjore zbuloi shenja dhune, duke përmbysur versionin fillestar.
Pamjet e kamerave të sigurisë treguan se viktima ishte përfshirë në një debat me drejtuesin e një motori, i cili më pas e kishte ndjekur dhe goditur fizikisht. Bazuar në provat, policia identifikoi dhe arrestoi të dyshuarin Igli Shano, 29 vjeç.
Në pranga u vu edhe babai i tij, Mondi Shano, pasi dyshohet se ka tentuar të fshehë motorin për të penguar hetimin. Autoritetet po vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave.
