Opozita braktis sallën sapo Balluku merr fjalën (VIDEO)

Deputetët e Partisë Demokratike në shenjë proteste, braktisën sallën sapo në foltore doli zv.kryeministrja Belinda Balluku.
Opozitarët refuzuan që të dëgjonin Ballukun të flasë për projektbuxhetin dhe menjëherë u larguan nga salla e Kuvendit.
Në sallën e parlamentit qëndruan Agron Shehaj, Ana Dajko, Mesila Doda, Erald Kapri.
Zv. Kryeministrja e nisi fjalën duke folur për hetimin nga SPAK, ku është marrë si e pandehur për tunelin e Llogarasë.
“Nuk do të prononcohem kurrë për çështjen nën hetim. Derisa e vërteta të marrë forma të prerë, cilado është ajo”, tha ndër të tjera Balluku.
