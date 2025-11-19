Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Opozita braktis sallën sapo Balluku merr fjalën (VIDEO)
Transmetuar më 19-11-2025, 13:33

Deputetët e Partisë Demokratike në shenjë proteste, braktisën sallën sapo në foltore doli zv.kryeministrja Belinda Balluku.

Opozitarët refuzuan që të dëgjonin Ballukun të flasë për projektbuxhetin dhe menjëherë u larguan nga salla e Kuvendit.

Në sallën e parlamentit qëndruan Agron Shehaj, Ana Dajko, Mesila Doda, Erald Kapri.

Zv. Kryeministrja e nisi fjalën duke folur për hetimin nga SPAK, ku është marrë si e pandehur për tunelin e Llogarasë.

“Nuk do të prononcohem kurrë për çështjen nën hetim. Derisa e vërteta të marrë forma të prerë, cilado është ajo”, tha ndër të tjera Balluku.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...