‘Më jep paratë që të mos publikoj videon’! Mori 8 mijë euro duke u hequr si gazetar investigativ, e pëson keq i riu

Një 36-vjeçar është arrestuar nga Policia në Tiranë pasi akuzohet për mashtrim.
Sipas policisë, 36-vjeçari Glarurtin Kaçi ka mashtruar një person, duke iu prezantuar si staf i një emisioni investigativ.
Kaçi i ka marrë 8 mijë euro, personit në fjalë për të mos publikuar një video të sajuar prej tij.
Njoftimi i policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar: në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 1, kapën dhe ndaluan shtetasin G. K., 36 vjeç, pasi shtetasi L. B. kallëzoi se ky shtetas, duke iu prezantuar si staf i një emisioni investigativ, i ka marrë shumën prej 8000 euro, për të mos publikuar një video të sajuar prej tij.
Vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd