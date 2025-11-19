Krim i rëndë në Itali/ Nëna gjendet e mbytur në det, i biri 8 vjeçar ishte vrarë në banesë

Itali- Autoritetet italiane kanë zbuluar mbrëmjen e djeshme dy viktima, nënë e bir në zona të ndryshme të Salentos.
Një grua 35-vjeçare, Najoua Minniti, u gjet në det pranë Torre dell’Orso nga një zhytës që njoftoi menjëherë rojen bregdetare.
Ndërkohë, në banesën e saj në Calimera, karabinierët konstatuan të pajetë të birin, Elia Perrone, 8 vjeç cili kishte shenja dhune të shkaktuara me një mjet të mprehtë.
Babai i fëmijës kishte njoftuar autoritetet pasi nuk po arrinte të kontaktonte as me ish-bashkëshorten, as me djalin, ndërsa vogëlushi nuk ishte paraqitur në shkollë atë mëngjes.
Prokuroria e Leçes po heton pistën që Minniti mund të ketë vrarë fëmijën dhe më pas të jetë vetëhedhur në det, por priten rezultate të mëtejshme dhe verifikime të plotësuara nga autopsia. Sipas dëshmive të para, rreth orës 12:30 ajo ka pasur një debat në telefon dhe më pas është larguar me makinë. Dy orë më vonë, trupi i saj u gjet në det.
Minniti, e cila punonte në resorte turistike, thuhet se kohët e fundit po kalonte vështirësi personale dhe ekonomike. Në rrjetet sociale, vetëm pak javë më parë, ajo kishte postuar një foto familjare duke shkruar: “Jemi mirë, herë pas here arrijmë të mblidhemi të gjithë bashkë.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd