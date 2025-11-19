Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dhoma e Përfaqësuesve vendos të publikojë dosjen “Epstein”
Transmetuar më 19-11-2025, 08:33

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka votuar me shumicë dërrmuese për publikimin e dosjeve mbi autorin e dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.

Në votimin e së martës, 427 përfaqësues votuan në favor të masës, e cila e detyron Departamentin e Drejtësisë të bëjë publike dosjet e tij mbi Epstein.

Vetëm një votë ishte kundër. Presidenti Donald Trump më parë i ishte dorëzuar presionit në rritje nga politikanët dhe publiku, duke rekomanduar që anëtarët e partisë së tij në Dhomën e Përfaqësuesve të votonin në favor të projektligjit.

Miratimi i tij mund ta bindë edhe Senatin që ta shqyrtojë legjislacionin. Një grup i vogël ligjvënësish dypartiakë paraqiti një peticion në korrik për të publikuar dosjet – një përpjekje për të anashkaluar Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson, një republikan i cili normalisht kontrollon se cilat projektligje shkojnë në votim. Fillimisht, kjo dukej një përpjekje e pashpresë.

Megjithatë, është e paqartë nëse dokumentet do të zbulohen vërtet – ato ende kërkojnë miratimin e Senatit dhe firmën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump.

