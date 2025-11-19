Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gati për udhëtim drejt Shqipërisë, por makina përfundon në det në portin e Barit
Transmetuar më 19-11-2025, 08:15

Bari, mbrëmje paniku në port: një shofer shpëtohet pasi makina i përfundon në ujë

Një episod i pazakontë ka ndodhur në portin e Barit, ku një makinë ka rrëshqitur në det pikërisht në momentin e imbarkimit në një traget me destinacion Shqipërinë.

Brenda mjetit ndodhej vetëm drejtuesi shqiptar, i cili ka arritur të reagojë me shpejtësi: ai ka thyer xhamin e përparmë, ka dalë jashtë dhe është ngjitur në çatinë e makinës ndërsa ajo po fundosej.

Automjeti kishte kaluar kontrollet e sigurisë dhe po afrohej drejt rampës së tragetit. Dyshohet se humbja e kontrollit mund të jetë shkaktuar nga reshjet e dendura të shiut që kanë krijuar sipërfaqe të rrëshqitshme.

Ekipet e emergjencës kanë reaguar menjëherë. Roja Bregdetare ka marrë në bordin e saj drejtuesin, ndërsa zjarrfikësit – me ekipin e zhytësve – po punojnë për rikuperimin e mjetit nga fundi i ujit.

Burri ndodhet në gjendje të mirë dhe jashtë rrezikut. /noa.al

