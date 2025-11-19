Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përmbysen llogaritë: Ja rivalët e mundshëm të Shqipërisë dhe Kosovës
Transmetuar më 19-11-2025, 07:19

Shqipëria dhe Kosova kanë mësuar tashmë kundërshtarët e mundshëm në fazën play-off të kualifikueseve të Kupës së Botës 2026, pas mbylljes së ndeshjeve të fundit të fazës në grupe. Të dy kombëtaret do të jenë të vendosura në vazon e tretë, duke i detyruar të zhvillojnë gjysmëfinalet në transfertë ndaj një skuadre të vazos së dytë.

Në bazë të lëvizjeve të fundit në renditjen e FIFA-s dhe rezultateve të mbrëmjes, panorama e rivalëve të mundshëm është kristalizuar përfundimisht. Shqipëria dhe Kosova rrezikojnë të përballen me një prej këtyre katër skuadrave të forta që përbëjnë vazon 2: Polonia, Uellsi, Çekia ose Sllovakia. Dy emra spikasin veçanërisht për kuqezinjtë — Polonia dhe Çekia, kundërshtarë të njohur, të cilët kërkojnë revansh pas ndeshjeve të fundit direkte.

Shorti i nesërm do të përcaktojë çiftet gjysmëfinaliste dhe rrugët drejt finales së play-off-it. Fituesit e ndeshjeve mes vazove 2 dhe 3 do të përballen me fituesit e ndeshjeve mes vazove 1 dhe 4. Të enjten do të hidhet një short i veçantë për të përcaktuar se cila skuadër do të jetë pritëse në finalet e mundshme.

Sipas kalendarit zyrtar, gjysmëfinalet e play-off-it zhvillohen më 26 mars, ndërsa finalet mbahen më 31 mars.

Ndarja zyrtare e 16 kombëtareve në vazo:

VAZO 1: Itali, Danimarkë, Turqi, Ukrainë VAZO 2: Poloni, Uells, Çeki, Sllovaki VAZO 3: Irlandë, Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Kosovë VAZO 4: Suedi, Rumani, Maqedoni e Veriut, Irlandë e Veriut

