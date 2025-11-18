Zgjidhen enigmat përfundimtare të Kualifikueseve të Botërorit, barazim i Kosovës ndaj Zvicrës

Emocione dhe spektakël në ndeshjet e fundit kualifikuese të Botërorit. Kosova barazon 1-1 ndaj Zvicrës në Fadil Vokrri, duke e mbyllur ashtu siç pritej në vendin e dytë (Grupi B). Me këtë rezultat, dardanët shkojnë në play off, ndërsa helvetët kualifikohen direkt. Sa i takon ndeshjes, golit të Vargas iu përgjigj Muslija.
Në grupin H, barazim 1-1 i Austrisë ndaj Bosnjës. Me këtë rezultat, austriakët kalojnë direkt në Botëror, ndërsa boshnjakët duhet të bëjnë diçka të tillë nëpërmjet Play off-it.
Maqedonia e Veriut mbetet jashtë fazës Play Off. Maqedonasve u duhej një rezultat pozitiv ndaj Uellsit (Play Off), por kjo përfaqësuese pësoi disfatë 7-1. Në këtë grup J ku është edhe Belgjika, belgët nuk falin, pasi triumfojnë 7-0 ndaj Liechtenstein dhe prejnë biletën për në Botëror.
Në grupin C, Skocia shkon si kokë grupi, pasi duke mundur 4-2 Danimarkën, lë mbrapa këta të fundit.
