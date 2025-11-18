Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Këshilli Bashkiak Tiranë kërkesë SPAK-ut: Lejoni Veliajn të marrë pjesë në mbledhjen e ardhshme
Transmetuar më 18-11-2025, 22:51

Tiranë- Këshilli Bashkiak i Tiranës i ka dërguar një kërkesë SPAK-ut për të lejuar pjesëmarrjen e kryebashkiakut Erion Veliaj në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, që do të mbahet në datën 21 nëntor, ditë e premte.

Një grup përfaqësuesish socialistë e kanë firmosur kërkesën drejtuar SPAK, që vjen vetëm pak kohë pasi po ky Këshill vendosi për shkakrimin e Veliajt nga posti i kryebashkiakut, për shkak të mungesës në punë.

Ishte Gjykata Kushtetuese ajo që rrëzoi vendimin e Këshillit, VKM-në e Qeverisë dhe dekretin e Presidentit, duke rikthyer Veliajn në postin e kryebashkiakut.

