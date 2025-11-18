Banorët e Drashovicës vrasin ujkun ndonëse me shikimin e tij ai kërkoi mëshirë

Një ngjarje e rëndë ndodhi sot në fshatin Drashovicë, ku një ujk, i cili kishte rënë në një lavatriçe zhavorri, u qëllua me armë para se specialistët të mbërrinin për ta shpëtuar.
Sipas mediave, një grup ekspertësh mjedisorë u nis menjëherë drejt zonës për të lokalizuar kafshën dhe për t’i ardhur në ndihmë, por në vendngjarje u mësua se ujku ishte vrarë dhe groposur nga banorë të zonës, të cilët vepruan të trembur dhe të udhëhequr nga instinkti i mbijetesës.
Ekspertët vënë në dukje se ngjarja ilustron përplasjen mes interesave të njeriut dhe ekuilibrave natyrorë. Ndërsa për blegtorët ujku shihet si kërcënim, për fermerët mund të jetë aleat në kontrollin e popullatave të derrit të egër. Ky perceptim i ndryshëm shpesh çon në vendime të nxituara që dëmtojnë ekosistemin.
Specialistët theksojnë se ujku ka rol të rëndësishëm në zinxhirin ushqimor dhe eliminimi i tij për arsye momentale rrezikon ekuilibrin natyror. Ata paralajmërojnë se reagime të shpejta dhe të dhunshme ndaj botës së egër tregojnë mungesë ndërgjegjësimi dhe mund të dëmtojnë marrëdhënien e njeriut me natyrën.
