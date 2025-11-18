Arratia e Arben Ahmetajt dhe hetimi ndaj Belinda Ballukut, Marta Kos: Një hap përpara, mund të ndodhë kudo

BRUKSEL – Komisionerja për Zgjerim e Bashkimit Europian, Marta Kos, komentoi të martën mbi situatën e hetimeve ndaj zv/kryeministres shqiptare Belinda Balluku dhe arratinë e ish-zv/kryeministrit Arben Ahmetaj. Në një intervistë për DW, Kos e cilësoi situatën si normale, duke theksuar se hetimet ndaj zyrtarëve të lartë qeveritarë, madje edhe atyre më të afërt me kryeministrin, janë një proces i zakonshëm që ndodh në çdo vend.
“Për mua është një hap përpara që këto çështje janë zbuluar. Nuk jam e lumtur që dëgjoj raste të tilla, por është e rëndësishme që institucionet anti-korrupsion po bëjnë punën e tyre,” tha Kos, duke shtuar se e njëjta gjë ndodh edhe brenda Bashkimit Europian.
Ajo theksoi se hetimet dhe veprimet e institucioneve përkatëse, si SPAK, janë shenja se sistemet e drejtësisë dhe institucionet përkatëse janë funksionale dhe të gatshme për të zbuluar shkeljet e ligjit. Marta Kos vuri në dukje gjithashtu se korrupsioni është një fenomen global dhe mund të ndodhë kudo, por e rëndësishme është që çdo vend të ketë mekanizmat e duhur për t’i ndjekur dhe ndëshkuar këto raste.
