Detaje nga sherri me th’ikë në Fier/ Gjithçka nisi për një vend parkimi
Transmetuar më 18-11-2025, 21:10

FIER – Një konflikt i çastit për një vend parkimi përfundoi me plagosjen e një 33‑vjeçari mbrëmjen e së martës në lagjen “15 Tetori”. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se përplasja mes dy personave degjeneroi shpejt, derisa njëri prej tyre përdori një mjet prerës.

I plagosuri, i identifikuar si Dashnor Dorti, banues në Roskovec, u dërgua menjëherë në spital dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka nisur hetimet dhe është vënë në kërkim të autorit të dyshuar, shtetasit J. R., i cili është larguar pas ngjarjes. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe motiveve.

Njoftimi i Policisë:

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 18:30, në lagjen “15 Tetori”, dyshohet se pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi J. R., ka dëmtuar lehtë me mjet prerës shtetasin D. D., 33 vjeç, banues në Roskovec, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë po punojnë për kapjen e shtetasit J. R.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

