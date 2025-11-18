Sistemi mbrojtës cloudflare hesht faqet kryesore të botës, çfarë ndodhi realisht?

Tiranë, 18 nëntor 2025 Platforma gjigante të internetit, përfshirë X dhe ChatGPT, u përballën sot me ndërprerje të papritura pasi Cloudflare – kompania që mbron rreth një të pestën e faqeve të botës – u godit nga një problem i brendshëm që paralizoi përkohësisht sistemet e saj.
Sipas njoftimit zyrtar në faqen e statusit të Cloudflare, pak para mesditës (UTC), kompania raportoi “degradim të brendshëm të shërbimit” dhe nisi hetimet për identifikimin e shkakut. Edhe vetë downdetector.com, faqja e njohur që monitoron prishjet online, u bë e pakapshme.
Cloudflare operon si një “proxy i kundërt”, duke kanalizuar trafikun botëror të internetit përmes rrjetit të saj për të mbrojtur klientët nga sulmet kibernetike dhe ngarkesat e dyshimta. Kur ky sistem pëson probleme, efektet përhapen zinxhir – ashtu si ndodhi sot.
Platforma të rëndësishme globale që përdorin mbrojtjen e Cloudflare shfaqën ndërprerje të herëpashershme, ndërsa miliona përdorues raportuan probleme në hyrjen e shërbimeve të tyre të zakonshme.
Incidenti vjen vetëm një muaj pas një ndërprerjeje masive të Amazon Web Services (AWS), që shkaktoi pasoja në mijëra aplikacione dhe platforma në mbarë botën. Edhe kësaj radhe, një problem i vetëm ndikoi në shërbimet e qindra milionë përdoruesve.
Aksionet e Cloudflare ranë rreth 3% pas hapjes së tregjeve të së martës, teksa kompania u përpoq të stabilizonte trafikun.
Në një përditësim të ri, Cloudflare njoftoi se situata është drejt normalizimit:
“Një rregullim është zbatuar dhe ne besojmë se incidenti është zgjidhur. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë për çdo gabim për t’u siguruar që të gjitha shërbimet po funksionojnë normalisht”, thuhet në deklaratë.
Sipas kompanisë, problemi u shkaktua nga një rritje e papritur dhe e pazakontë e trafikut në një prej shërbimeve të tyre kritike.
“Pamë një rritje të pazakontë të trafikut duke filluar nga ora 11:20 UTC. Kjo solli gabime në disa lëvizje që kalonin nëpër rrjetin e Cloudflare”, citoi CBS News një zëdhënës të kompanisë.
Megjithatë, ende mbetet e paqartë se çfarë shkaktoi këtë shpërthim të trafikut të pazakontë, ndërsa hetimet po vijojnë.
