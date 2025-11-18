Bylykbashi pas daljes nga SPAK: Kam kallëzuar aferën e “ECO Park” në Durrës

Tiranë- Deputeti demokrat Oerd Bylykbashi u paraqit këtë të martë në ambientet e SPAK, ku sipas tij është thirrur në cilësinë e kallëzuesit lidhur me çështjen e “ECO Park” në Durrës.
Pas daljes nga Prokuroria e Posaçme, Bylykbashi deklaroi para mediave se kallëzimi i paraqitur nga grupi parlamentar i PD-së daton nga marsi i vitit 2024 dhe lidhet me atë që ai e cilëson si një aferë korruptive me vlerë të lartë financiare.
Sipas deputetit, projekti është kontraktuar për rreth 19 milionë euro, ndërsa punimet, sipas tij, janë realizuar nga një kompani e lidhur me skemën e inceneratorëve për vetëm 6.5 milionë euro. Ai u shpreh se diferenca prej 12.5 milionë eurosh përbën sipas kallëzuesve "dëmtim të rëndë ekonomik".
“ECO Park është më keq se Tuneli i Llogarasë,” tha Bylykbashi, duke shtuar se për shkak të hetimit në vijim nuk mund të japë detaje të tjera. Ai theksoi se dëshiron të ruajë sekretin e veprimeve hetimore, ndërsa kujtoi se kallëzimi është publik dhe i depozituar nga disa deputetë të grupit demokrat.
Deputeti nënvizoi se çështja prek zonën zgjedhore të bashkisë Durrës, ndaj dhe ka pasur interes të veçantë për ecurinë e procedimit penal.
Hetimet për projektin “ECO Park” vijojnë nën drejtimin e SPAK, ndërsa deri më tani nuk janë bërë publike detaje të tjera zyrtare.
