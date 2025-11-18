VIDEO/ Skenë e pazakontë në Roskovec: burri del nga shtëpia i maskuar si grua. Kalimtarët thërrasin policinë

Një episod i rrallë është regjistruar në Roskovec, ku një 69-vjeçar nga fshati Strum është parë duke shëtitur i veshur si grua, me qëllim që të mos dallohej nga askush.
Banori, i cili kishte detyrim të qëndronte në banesë, ka tentuar të largohet duke u kamufluar me rroba femrash, por gjatë shëtitjes është identifikuar menjëherë.
Pamjet e publikuara tregojnë 69-vjeçarin teksa ecën në rrugët e fshatit, ndërsa tentativa e tij për t’u fshehur ka përfunduar shpejt pasi autoritetet e Fierit e kanë ndaluar dhe e kanë kthyer në banesë për të respektuar masën e caktuar nga gjykata. /noa.al
