3 shenjat më me fat për sot, e martë 18 nëntor sipas Paolo Fox

Fox: Dita që ndryshon ritmin, ja 3 shenjat që marrin hov dhe 3 që duhet të ecin me kujdes – 18 nëntor 2025
Disa shenja marrin sot një shtysë të fortë përpara, me mundësi, qartësi dhe energji pozitive; ndërsa të tjera duhet të ruajnë qetësinë, të shmangin nxitimet dhe të trajtojnë situatat me më shumë durim.
⭐ 3 Shenjat më me fat sot
1) Dashi
Dita të ndriçon rrugën pas një periudhe të zvarritur. Energjia kthehet, vendimet marrin formë dhe situatat që ishin bllokuar fillojnë të lëvizin. Sot ke mundësi të qarta për të zgjidhur çështje të rëndësishme, sidomos ato ligjore, financiare apo kontraktuale. Edhe në marrëdhënie, pozicioni yt bëhet më i fortë: fjalët peshojnë më shumë dhe ndikimi yt rritet.
Pse është me fat:
Sepse energjia, qartësia dhe vendosmëria bashkohen në një ditë që i hap rrugë zgjidhjeve reale.
—
2) Shigjetari
Merkuri aktiv ngjall një valë të re idejesh dhe oreksi për aventura profesionale e personale. Sot mund të marrësh vendime të guximshme, të fillosh projekte të reja dhe të vendosësh themelet e planeve për vitin 2026. Je ndër të paktët që sot sheh përpara pa frikë, me një kombinim të fortë fat + energji.
Pse është me fat:
Sepse hapjet e reja dhe mundësitë e papritura vijnë drejt teje natyrshëm dhe ti je gati t’i kapësh.
—
3) Peshqit
Intuita është udhërrëfyesi yt më i fuqishëm sot. Mund të kesh sinjale, ndjesi apo përshtypje që të çojnë drejt vendimeve të sakta. Në dashuri, në vendimet personale dhe në punë, një “thirrje e brendshme” të orienton qartë. Sot është ditë e favorshme për qartësi shpirtërore, krijimtari dhe vendime të drejta pa shumë zhurmë.
Pse është me fat:
Sepse intuita jote funksionon më mirë se çdo analizë logjike – dhe të çon drejt rezultatit të duhur.
—
⚠️ 3 shenjat më pak me fat sot
1) Binjakët
Marsi kundër sjell tensione, fjalë të tepërta dhe keqkuptime që shfaqen pa paralajmërim. Edhe situatat e vogla mund të fryhen dhe të lodhin emocionalisht. Sot kërkohet kujdes në komunikim, argumentim të matur dhe shmangie e polemikave. Çdo nxitim mund të kthehet në lodhje.
Pse duhet të bëni kujdes:
Sepse energjitë e kundërta krijojnë situata të stuhishme edhe kur ti përpiqesh të ruash qetësinë.
—
2) Ujori
Hëna dhe Venusi ndikojnë në humor dhe krijojnë tension të brendshëm. Sot ndihesh i lodhur, i pavendosur dhe i ngopur me situata që nuk të frymëzojnë më. Në dashuri dhe punë ke nevojë për ajër të pastër, për ndryshim ose distancë. Edhe çështjet ekonomike kërkojnë kujdes.
Pse duhet të bëni kujdes:
Sepse kombinimi lodhje + nervozizëm i bën vendimet më të rënda dhe të paqarta.
—
3) Demi
Sot durimi është prova kryesore. Shumë gjëra nuk ecin me ritmin që dëshiron dhe kjo të krijon ankth ose ndjesinë e ngecjes. Në punë dhe dashuri duhet të presësh ende për qartësi. Bëj kujdes në komunikim, sepse mosdurimi mund të krijojë distancë me njerëzit e tu të afërm.
Pse duhet të bëni kujdes:
Sepse pritjet e tejzgjatura dhe ngadalësimi i proceseve krijojnë një tension të brendshëm të vështirë për t’u shmangur. /noa.al
