OKB miraton planin e SHBA për Gazën; Rusia abstenon – Çfarë parashikon rezoluta

New York- Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë të propozuar nga SHBA për të vendosur një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gazë dhe për të hapur rrugën drejt një procesi të mundshëm politik për shtetin palestinez në të ardhmen. Votimi përfundoi me rezultatin 13 pro – 0 kundër, ndërsa Rusia dhe Kina abstenuan, pasi Moska kishte paraqitur një propozim alternativ.
Dokumenti konsiderohet një hap i rëndësishëm në përpjekjet për të ruajtur armëpushimin e brishtë dhe për të përcaktuar drejtimin e Gazës pas dy viteve konflikti mes Izraelit dhe Hamasit.
Çfarë parashikon rezoluta:
Krijimin e një force ndërkombëtare stabilizimi, e cila do të merret me sigurinë, mbikëqyrjen e kufijve dhe procesin e demilitarizimit.
Zbatimin e planit 20-pikësh të Presidentit Donald Trump, që parashikon një Bord Paqeje si autoritet kalimtar deri në fund të vitit 2027.
Mundësinë e një rruge drejt vetëvendosjes dhe shtetësisë palestineze, pas reformave në Autoritetin Palestinez dhe rindërtimit të Gazës.
Përdorimin e “masave të nevojshme” për përmbushjen e mandatit, sipas të drejtës ndërkombëtare.
Ambasadori amerikan Mike Waltz e quajti rezolutën një zhvillim historik që synon një Gazë të qëndrueshme dhe një mjedis më të sigurt për Izraelin.
Nga ana tjetër, propozimi ka shkaktuar reagime në Izrael. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka theksuar se mbetet kundër çdo iniciative që mund të çojë në krijimin e një shteti palestinez, duke e konsideruar të rrezikshëm për sigurinë e vendit.
Roli i vendeve arabe
Mbështetja nga vendet kryesore të rajonit – si Egjipti, Katari, Emiratet, Jordania, Arabia Saudite, Turqia, Pakistani dhe Indonezia – ishte vendimtare. Këto shtete e kishin kushtëzuar pjesëmarrjen e tyre në forcën stabilizuese me një mandat të qartë nga OKB-ja.
Sfondi i konfliktit
Rezoluta u miratua ndërsa armëpushimi vazhdon pas luftimeve të nisura në tetor të vitit 2023. Sipas të dhënave të Gazës, më shumë se 69,000 palestinezë kanë humbur jetën gjatë ofensivës izraelite, ndërsa sulmi i Hamasit më 7 tetor vrau rreth 1,200 persona në Izraelin jugor.
Propozimi rival i Rusisë
Rusia kishte propozuar një rezolutë alternative që theksonte zgjidhjen me dy shtete dhe bashkimin e Bregut Perëndimor me Gazën nën Autoritetin Palestinez, duke refuzuar krijimin e një bordi kalimtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd