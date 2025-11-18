Brryli ndaj Dara O’Shea, Ronaldo rrezikon të humbasë ndeshje të botërorit

PORTUGALI – Cristiano Ronaldo, i konsideruar si lojtari më i madh në historinë e Portugalisë, mund të përballet së shpejti me largimin nga Kombëtarja.
Ylli 40-vjeçar u ndëshkua me karton të kuq për një bërryl ndaj Dara O’Shea të Republikës së Irlandës, i pari në 226 paraqitje ndërkombëtare.
Sipas rregullave strikte disiplinore të FIFA-s, Ronaldo rrezikon një pezullim prej tre ndeshjesh, që mund të sjellë mungesën e tij në dy ndeshjet e para të Kupës së Botës. Ky vendim vjen në një kohë kur Portugalia regjistroi një fitore të thellë 9-1 ndaj Armenisë, me gola të shpërndarë në të gjithë ekipin.
Trajneri Roberto Martinez përballet me një vendim të vështirë: të mbështetet te përvoja e jashtëzakonshme e Ronaldos, pavarësisht pezullimit, apo të promovojë një gjeneratë të re pas performancës dominante të ekipit pa yllin portugez.
Gjatë karrierës së tij në kombëtare, Cristiano Ronaldo ka shënuar 143 gola dhe ka dhënë 46 asistime në 226 ndeshje.
