Edicioni i katërt i Big Brother VIP Kosova nis me surpriza të mëdha dhe emocione – ja çfarë pritet nga shtëpia më e famshme në Kosovë

Prishtinë, 17 Nëntor 2025 Ka nisur zyrtarisht edicioni i katërt i “Big Brother VIP Kosova” në Klan Kosova, sipas konfirmimit të produksionit. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Ky sezon pritet të jetë më energjik, më emocionues dhe plot me befasi sesa kurrë më parë. :contentReference[oaicite:1]{index=1} Dy moderatorët e njohur Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi rikthehen për të udhëhequr spektaklin. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Produksioni premton personazhe VIP nga fusha të ndryshme – nga media, muzika, moda – që do të sjellin tension, drama, shoqëri dhe shumë argëtim. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Në një prononcim për Klan Kosova, analistë të emisionit thanë se ky edicion do të ofrojë dinamika të reja dhe karaktere befasuese, duke ruajtur misterin e tyre deri në fillim. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Për publikun që dëshiron më shumë, do të jetë mundësi të ndjekë shtëpinë VIP 24/7 me kanalet e Artmotion, si dhe platforma digjitale për diasporën nëpërmjet NimiTV dhe TVALB. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Ky rikthim vjen pas tri edicioneve shumë të suksesshme dhe pritet që edicioni i katërt të thyejë rekordet e shikueshmërisë, duke nxitur debatet dhe emocionet e mëdha në ekran. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
