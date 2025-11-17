Bardhi: Nëse bie Balluku, bie qeveria

Tiranë- Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka komentuar protestën e zhvilluar sot para Kryeministrisë, ku demokratët kërkuan largimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë e pandehur nga SPAK lidhur me tunelin e Llogarasë.
Bardhi theksoi se Balluku është sot figura më e fuqishme brenda qeverisë dhe, sipas tij, përfaqëson boshtin e aferave korruptive të mazhorancës.
“Nuk është qeveria Rama, është qeveria Balluku. Sot kemi qeverinë e Belinda Ballukut,” u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi i saj në qeverisje ka tejkaluar çdo figurë tjetër të kabinetit.
Sipas Bardhit, çdo zhvillim ligjor që preket zv/kryeministren përbën një tronditje të drejtpërdrejtë për gjithë qeverinë.
“Unë besoj se rënia e zv/kryeministres është goditje ndaj mazhorancës dhe qeverisjes së Edi Ramës,” tha ai, duke shtuar se Balluku “ka ekzekutuar çdo aferë korruptive të kësaj qeverie”.
Bardhi shkoi edhe më tej, duke e konsideruar përgjegjësinë e saj të lidhur ngushtë me vetë kryeministrin.
“Rënia e saj është rënia de-facto e qeverisë së Edi Ramës. Kështu e shoh unë nga fuqia që ka ajo dhe nga sasia e aferave që ka bërë së bashku me kryeministrin”, u shpreh Bardhi në News24.
