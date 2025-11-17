Nuk do e besoni! I moshuari në Roskovec vishet si grua t’i shpëtojë policisë. Video

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-11-2025, 22:13
Në përpjekje për të shmangur kontrollin policor, një 69-vjeçar, banues në fshatin Strum të Roskovecit, i cili ishte nën masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, u kap në rrugët e fshatit duke qarkulluar i veshur si grua.
Por pavarësisht përpjekjes së tij të dëshpëruar për të shijuar lirinë, ai ka rënë në prangat e policisë së Fierit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd