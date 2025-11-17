Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nuk do e besoni! I moshuari në Roskovec vishet si grua t’i shpëtojë policisë. Video
Transmetuar më 17-11-2025, 22:13

Në përpjekje për të shmangur kontrollin policor, një 69-vjeçar, banues në fshatin Strum të Roskovecit, i cili ishte nën masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, u kap në rrugët e fshatit duke qarkulluar i veshur si grua.

Por pavarësisht përpjekjes së tij të dëshpëruar për të shijuar lirinë, ai ka rënë në prangat e policisë së Fierit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

