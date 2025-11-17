Dalin pamjet e shtëpisë së re të Big Brother VIP Albania 5/

Arjan Curri, Shpat Kasapi dhe Arbenita banorë? E zbulon moderatori
Në muajin dhjetor pritet të nisë spektakli më i ndjekur “Big Brother VIP 5”. Data e saktë mendohet të jetë 20 ose 27 dhjetori.
Në “Shqipëria Live” u zbulua shumë pak nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ndërsa moderatori Ronaldo Sharka foli për aludimet se kush do të jetë banor.
Ndër emrat e komentuar janë analisti Arjan Curri, modelja Arbenita Ismaili apo këngëtari Shpat Kasapi, futbollisti Eros Grezda e të tjerë, për të cilët Sharka tha nëse do të jenë apo jo në Big Brother.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd