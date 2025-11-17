Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dalin pamjet e shtëpisë së re të Big Brother VIP Albania 5/
Transmetuar më 17-11-2025, 21:58

Arjan Curri, Shpat Kasapi dhe Arbenita banorë? E zbulon moderatori

Në muajin dhjetor pritet të nisë spektakli më i ndjekur “Big Brother VIP 5”. Data e saktë mendohet të jetë 20 ose 27 dhjetori.

Në “Shqipëria Live” u zbulua shumë pak nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ndërsa moderatori Ronaldo Sharka foli për aludimet se kush do të jetë banor.

Ndër emrat e komentuar janë analisti Arjan Curri, modelja Arbenita Ismaili apo këngëtari Shpat Kasapi, futbollisti Eros Grezda e të tjerë, për të cilët Sharka tha nëse do të jenë apo jo në Big Brother.

