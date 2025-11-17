Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Trump përplaset me gazetaren e Bloomberg gjatë një deklarate: Do më lësh të flas? Je më e keqja! Nuk e di pse të kanë marrë në punë!
Transmetuar më 17-11-2025, 21:47

SHBA, 17 nëntor 2025

Presidenti amerikan Donald Trump pati një përballje të tensionuar me një gazetare të Bloomberg gjatë një deklarate për mediat jashtë avionit presidencial Air Force One. Ngjarja u transmetua live në Fox News, ndërsa Trump po përgjigjej për një pyetje që lidhej me Tucker Carlson dhe intervistën e tij me Nick Fuentes.

Sipas pamjeve, gazetarja e ndërpreu presidentin në mes të përgjigjes, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të Trump, i cili kërkoi të mos ndërpritej. Mediat amerikane raportojnë se presidenti u shfaq i irrituar nga ndërhyrja, ndërsa Bloomberg nuk ka komentuar ende mbi incidentin.

Korrespondentë të tjerë në Shtëpinë e Bardhë njoftuan se gjatë bisedave me mediat është regjistruar edhe një moment tjetër tensioni, kur presidenti reagoi ndaj një pyetjeje që lidhej me hetimet në vazhdim. Episodet e fundit pasqyrojnë marrëdhëniet e acaruara midis presidentit dhe disa përfaqësuesve të mediave gjatë udhëtimeve të tij zyrtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...