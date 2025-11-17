Trump përplaset me gazetaren e Bloomberg gjatë një deklarate: Do më lësh të flas? Je më e keqja! Nuk e di pse të kanë marrë në punë!

SHBA, 17 nëntor 2025
Presidenti amerikan Donald Trump pati një përballje të tensionuar me një gazetare të Bloomberg gjatë një deklarate për mediat jashtë avionit presidencial Air Force One. Ngjarja u transmetua live në Fox News, ndërsa Trump po përgjigjej për një pyetje që lidhej me Tucker Carlson dhe intervistën e tij me Nick Fuentes.
Sipas pamjeve, gazetarja e ndërpreu presidentin në mes të përgjigjes, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të Trump, i cili kërkoi të mos ndërpritej. Mediat amerikane raportojnë se presidenti u shfaq i irrituar nga ndërhyrja, ndërsa Bloomberg nuk ka komentuar ende mbi incidentin.
Korrespondentë të tjerë në Shtëpinë e Bardhë njoftuan se gjatë bisedave me mediat është regjistruar edhe një moment tjetër tensioni, kur presidenti reagoi ndaj një pyetjeje që lidhej me hetimet në vazhdim. Episodet e fundit pasqyrojnë marrëdhëniet e acaruara midis presidentit dhe disa përfaqësuesve të mediave gjatë udhëtimeve të tij zyrtare.
