Klasifikimi 17-23 nëntor i Fox: Paratë lëvizin këtë javë: kush fiton më shumë dhe kush duhet të mbyllë ‘rubinetin’ e shpenzimeve?

Renditja e 12 shenjave për këtë javë: Kush ngjitet në majë dhe kush duhet të jetë më i kujdesshëm?
Java 17–23 nëntor sjell ndryshime të dukshme në energjitë e zodiakut. Disa shenja ngrihen fuqishëm falë kombinimit të lëvizjeve planetare, marrin përkrahje të fortë dhe shohin përpara me më shumë qartësi, ndërsa të tjera do të duhet të menaxhojnë ritme më të ngadalta dhe situata që kërkojnë qetësi.
Kjo është renditja e plotë e 12 shenjave për javën — nga më të favorizuarat deri tek ato që duhet të ecin me kujdes. Yjet flasin qartë: disa ditë do të hapin dyer të reja, të tjera do të kërkojnë durim.
1. Shigjetari – Java që të hap dyert në çdo drejtim
Shigjetari mban vendin e parë me meritë të plotë. Me Hënën në shenjë dhe një sërë ndikimesh të favorshme, java sjell energji të pashtershme, rikthim të vetëbesimit, mundësi sentimentale dhe profesionale.
Në dashuri, rreth datës 21 arrin kulmi i magnetizmit: mund të fillosh një histori të re, të rikuperosh një marrëdhënie, ose të qartësohesh emocionalisht.
Në punë, katër javët e ardhshme janë vendimtare — propozime serioze, bashkëpunime, mundësi për ngritje. Në mirëqenie, rikuperim, dëshirë për t’u ringritur dhe për të kujdesur më shumë për veten.
—
2. Akrepi – Transformim i fuqishëm dhe vendime të mëdha
Akrepi është mes fituesve të javës. Ke ndryshuar shumë, dhe tashmë e ndjen veten më të qartë, më të pjekur dhe më të liruar nga iluzionet.
Në dashuri, Venusi dhe Jupiteri të mbështesin fort: dy ditë fantastike — e marta dhe e mërkura — forcojnë lidhjet dhe hapin mundësi për takime.
Në punë, fillimi i javës është më i miri për organizime dhe takime vendimtare. Në mirëqenie, java sjell ditë të forta, sidomos me Hënën dhe Diellin në shenjë. Kujdes vetëm të mos sabotohesh me dyshime.
—
3. Bricjapi – Stabilitet, vendime të rëndësishme dhe rritje personale
Kjo javë sjell qartësi të madhe për Bricjapin në të gjitha fushat.
Në dashuri, e diela me Hënën në shenjë sjell rikthim ndjenjash, stabilitet dhe vendime për të ardhmen (bashkëjetesë, martesë, ose një lidhje e re për ata single).
Në punë, ndihesh më i fortë dhe më me autoritet. Puna e bërë më parë tani shpërblehet.
Në mirëqenie, energji e bollshme, por e hëna mbetet e lodhshme — planifikimi është kyç.
—
4. Peshqit – Javë e qetë dhe ndihmë nga njerëz me ndikim
Peshqit kanë një javë të mirë, të butë dhe të qëndrueshme.
Në dashuri, miqësitë mund të kthehen në ndjenja. Fundjava sjell sqarime. Dita më e mirë: 18 nëntori. Kujdes të enjten dhe të premten.
Në punë, rriten mundësitë nga kontakte të rëndësishme; dikush mund t’ju ofrojë mbështetje që ju sjell avantazh.
Në mirëqenie, Venusi ndihmon trupin dhe balancën emocionale. Nga e enjtja në të shtunë shmang tepricat, ndërsa e diela sjell rikuperim total.
—
5. Dashi – Kthim i energjisë dhe hapje rrugësh të reja
Dashi ngrihet shumë në renditje.
Në dashuri, nga data 22 yjet të favorizojnë; lidhjet e reja mund të fillojnë të formohen dhe tensionet e fundit të tetorit zhduken.
Në punë, ke nevojë për pak qetësi, sepse disa gjëra s’kanë ecur siç doje. Por marrëveshjet e vjetra mund të rishikohen në favorin tënd.
Në mirëqenie, dy muajt e fundit kanë qenë të rëndë — tani ndjen lehtësim. Kujdes ritmine e gjumit dhe lodhjen fizike.
—
6. Luani – Rikthim i vëmendjes dhe vendime të rëndësishme
Luani është në një fazë aktive.
Në dashuri, është momenti për të bërë hapa të mëdhenj: bashkëjetesë, martesë ose fillim historie të re. Marsi shtyn drejt veprimit.
Në punë, suksesi është i mundur dhe dikush me ndikim mund të të vërë re. Kujdes me financat.
Në mirëqenie, fiziologjikisht je mirë, por data 20 kërkon vëmendje sepse sjell ulje energjie.
—
7. Peshorja – Mundësi të mira, por edhe lodhje mendore
Një javë e balancuar por me luhatje.
Në dashuri, single-at duhet të dalin, sepse ka shumë mundësi. Kujdes me shpenzimet, mund të sjellin debate në çift.
Në punë, nuk është momenti për vendime të mëdha — këto lëri për javën që vjen.
Në mirëqenie, tension të premten dhe të shtunën; fundjava duhet të përdoret për qetësi.
—
8. Virgjëresha – Rritje e ngadaltë, por e sigurt
Një javë pozitive, sidomos në sajë të Venusit.
Në dashuri, lidhjet që nisin tani kanë potencial të madh.
Në punë, po përgatiten ndryshime por jo tani — më shumë nga viti që vjen.
Rimbursime dhe lajme financiare të mira për disa.
Në mirëqenie, energji e mirë fizike, por rrezik për ankth të brendshëm për shkak të presionit planetar.
—
9. Demi – Ndjenja të mbyllura dhe nevojë për qartësi
Demi ka nevojë për më shumë qetësi.
Në dashuri, vështirësi për të shprehur emocionet; fundjava mund të rikthejë debate të vjetra.
Në punë, rishikim marrëveshjesh, por jo rreziqe të mëdha. Jo moment për investime të guximshme.
Në mirëqenie, shmang konfliktet e vjetra sepse mund të rëndojnë fundjavën.
—
10. Binjakët – Lodhje mendore dhe distancë në dashuri
Java është e ngarkuar.
Në dashuri, distancat fizike apo mendore mund të duken më të forta. Kujdes më 20 nëntor.
Në punë, ndryshime, përballje dhe nevoja për të bërë lëvizje të reja. Ka tensione me kolegë ose bashkëpunëtorë.
Në mirëqenie, stresi mental është i lartë, sidomos 20–21. Fundjava sjell lehtësim.
—
11. Gaforrja – Rritje e ngadaltë dhe presion emocional
Java nuk është e lehtë në fillim.
Në dashuri, 18 dhe 19 janë ditët më të tensionuara. Kërkohen zgjedhje të qarta.
Në punë, Jupiteri jep mbështetje, por ka pasiguri dhe lodhje.
Në mirëqenie, pak nervozizëm dhe ulje energjie; fundjava sjell pak stabilitet.
—
12. Ujori – Luhatje emocionale dhe nevojë për rikuperim
Edhe pse Ujori ka momente të mira, java sjell më shumë luhatje se zakonisht.
Në dashuri, marrëdhëniet kanë patur ulje-ngritje dhe tani ke nevojë për qartësi. Fundjava e përmirëson situatën.
Në punë, pas disa vështirësive financiare, po ndodh rimëkëmbja, por akoma duhet menaxhim i kujdesshëm.
Në mirëqenie, fillimi i javës është i lodhshëm, dhe tensionet më të mëdha priten të martën dhe të mërkurën. /noa.al
