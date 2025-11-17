Horoskopi javor i Paolo Fox – 17 deri më 23 nëntor 2025

Lexo parashikimin javor të Paolo Fox për të zbuluar çfarë kanë rezervuar yjet: dashuria, puna, mirëqenia dhe fati për çdo shenjë të zodiakut.
Dashi
Dashuria
Ditët më interesante janë ato që po vijnë, veçanërisht nga data 22. Që tani, gjërat fillojnë të duken më të qarta dhe më të qeta. Është moment shumë i mirë për të planifikuar diçka të veçantë për fundin e muajit. Java sjell risi, edhe për ata që kanë mbyllur një histori. Tensioni që ke përjetuar mes fundit të tetorit dhe fillimit të nëntorit më në fund po zhduket.
Puna
Në punë mund të të duhet të rishikosh një marrëveshje, por nuk ka arsye për shqetësim – në fund, pozita jote forcohet. Mundohu të çlodhesh sa të mundesh, sepse ritmi mbetet paksa i ngarkuar dhe stresues. Ka ende disa çështje të lëna pezull që duhen sistemuar nga fillimi i muajit. Edhe një largim i shkurtër apo udhëtim i vogël mund të të kthejë qetësinë.
Mirëqenia
Gjendja po përmirësohet. Dy muajt e fundit kanë qenë të tensionuar dhe shumë persona të shenjës tënde po ndryshojnë ritëm, rol apo stil jete për arsye të ndryshme. Kjo mund të sjellë pak lodhje fizike, ndaj përballoje me qetësi. Nuk është faji yt – thjesht shumë gjëra janë në ndryshim.
—
Demi
Dashuria
Edhe persona shumë të duruar ndonjëherë nuk arrijnë të kuptojnë plotësisht çfarë ndien ti, dhe pikërisht për këtë arsye shpesh mbyllesh në vetvete. Ditët që vijnë mund të jenë paksa të çuditshme dhe të vështira për shprehjen e emocioneve. Kujdes në fundjavë, sepse mund të rikthehen disa tema që dukeshin të mbyllura në fillim të muajit. Nëse je në çift, mund të pyesësh veten: “A jam bërë tepër i ftohtë me personin që dua?”
Puna
Edhe në punë mund të të duhet të rishikosh një marrëveshje. Sërish, nuk ka arsye për panik. Stresi është ende i pranishëm, sidomos për çështje që nuk nisën mirë në fillim të nëntorit. Nuk është momenti ideal për investime apo hapa të rrezikshëm. Mund të jetë koha për të menduar për një ndryshim të afërt – një bashkëpunim tjetër, një marrëveshje të re, madje edhe ndryshim rruge studimi.
Mirëqenia
Rregulli i javës: shmang polemikat e vjetra. Nëse i hap ato sërish, rrezikon ta përfundosh javën i lodhur dhe i tensionuar. Më e mira është të marrësh frymë thellë dhe të çlodhesh.
—
Binjakët
Dashuria
Edhe nëse je i sigurt për lidhjen tënde, mund të kesh ndryshime për shkak të angazhimeve të punës apo familjes që të lënë më pak kohë me partnerin. Shmang shqetësimet e panevojshme, sidomos rreth datës 20. Nëse të pëlqen dikush, është mirë të kuptosh qartë çfarë ndien personi tjetër dhe cilat janë kufijtë e marrëdhënies. Ky është një moment i rëndësishëm i jetës tënde – përpiqu ta bësh sa më pozitiv. Më mirë vetëm sesa në një lidhje që nuk të plotëson.
Puna
Disa persona të kësaj shenje janë ndjerë të bllokuar nga kundërshtarë apo pengesa. Për të vetëpunësuarit, kjo javë mund të sjellë debate për të treguar veten. Kontaktet në qytete të tjera mund të hapin mundësi të reja. Nëse një bashkëpunim mbyllet, një tjetër hapet shpejt – madje edhe i njëjti, por në formë të ndryshme. Nëse nuk je i kënaqur aty ku je, dërgo CV edhe gjetkë: surprizat nuk do të mungojnë.
Mirëqenia
Je shumë i shpërqendruar nga mendimet. Kujdes datat 20 dhe 21. Stresi mendor është paralajmëruesi kryesor – por fundjava të ndihmon të çlirohesh. Të shtunën dhe të dielën shmang lodhjet e panevojshme.
—
Gaforrja
Dashuria
Presionet në jetën sentimentale mund të kthehen në diçka pozitive, duke të çuar drejt sqarimeve të domosdoshme. Ditët më të vështira janë 18 dhe 19, ku dikush mund të të testojë durimin. Zgjidh tensionet menjëherë që të mos thellohen. Do të kemi sërish për të folur javën tjetër.
Puna
Me Jupiterin në shenjë, këtë javë sjellen mundësi të rëndësishme. Mund të ketë rol të ri, lëvizje apo projekt që hap perspektiva. Është moment i mirë për rritje profesionale – talenti yt të shtyn përpara.
Mirëqenia
Jupiteri të mbështet sidomos në fundjavë. Financat mund të jenë pak poshtë nivelit të dëshiruar, por energjia e përgjithshme është e qëndrueshme. Shmang nisjet e pamenduara, sidomos kur je i mërzitur. Durimi është paksa i lodhur, ndaj përgatitu për pak nervozizëm gjatë javës.
—
Luani
Dashuria
Kjo periudhë është shumë e favorshme për të bërë hapa të rëndësishëm. Nëse ke një lidhje të qëndrueshme prej kohësh, ky është momenti ideal për të vendosur nëse do të martohesh apo të bashkëjetosh. Mos e shty – ec përpara!
Marsi të shtyn drejt veprimit dhe takimeve interesante, sidomos nëse je single. Edhe nëse ndodh ndonjë ndarje, mos u shqetëso: këto largime shërbejnë për të liruar zemrën, jo për të të lënduar. Kujdes vetëm me çështje financiare ose dokumente që mund të jenë ende pezull – asgjë që nuk zgjidhet.
Puna
Në anën profesionale, mund të vijnë suksese të rëndësishme. Është moment shumë i mirë për të zgjeruar rrethin shoqëror, për t’u bërë i dukshëm dhe për të rënë në sy të një personi me ndikim që mund të vlerësojë talentin tënd. Sërish je në qendër të vëmendjes!
Megjithatë, investimet nuk janë ende në pikën e duhur, ndaj ec me kujdes. Miratimet dhe vlerësimet do të jenë të dyfishta.
Mirëqenia
Nga ana fizike, do të ketë ditë kur do të ndihesh i fortë dhe gati për vendime të rëndësishme, veçanërisht para datës 19. Kujdes më 20, sepse mund të jetë ditë më e lodhshme. Kontrollo pikat e tua të dobëta dhe përpiqu të jesh i disiplinuar. Kur rritet ritmi i jetës, konfuzioni mund të shfaqet lehtë – ndaj menaxhimi i stresit është thelbësor.
—
Virgjëresha
Dashuria
Venusi është në një pozicion shumë pozitiv për ty, duke favorizuar lidhjet e reja që mund të rriten shpejt. Besimi që ke fituar në veten tënde të ndihmon të jetosh dashurinë me më shumë thellësi. Nëntori është muaj i rëndësishëm për jetën private dhe shumë të vërteta do të dalin në pah. Për disa, ka një magnetizëm të veçantë – shpresojmë që të kesh personin e duhur pranë.
Puna
Ka pasur pasiguri kohët e fundit. Ky është moment i mirë për të menduar një plan të ri, për të zhvilluar projekte dhe për të menduar ndryshime, por jo para vitit të ardhshëm. Mund të ndiesh pak lodhje. Ata që kishin diçka për të shitur apo për të mbyllur, ndoshta e kanë përfunduar tashmë marrëveshjen. Rimbursime mund të vijnë për ata që i kanë të drejtë. Për ata që punojnë me kontrata të rastësishme, priten disa thirrje më shumë.
Mirëqenia
Energjia jote është mjaftueshëm e fortë për të shmangur lodhjen. Koha është shumë e mirë për t’u kujdesur për veten, sidomos me trajtime bukurie që i ke shtyrë prej kohësh. Megjithatë, presioni i planeteve mund të sjellë pak nervozizëm, ndaj kujdes të mos e teprosh.
—
Peshorja
Dashuria
Nëse je single, ky është momenti perfekt për të lëvizur! Mundësitë shtohen dhe do të ishte mëkat të mbetesh i izoluar. Edhe javën që po vjen ka mundësi të mira. Gjërat po ndryshojnë ngadalë, dhe mjafton t’i kushtosh vëmendje rrethit për të kapur disa mundësi të bukura.
Kujdes me financat: ndikimet e kundërta në sektorin e parave të këshillojnë të shpenzosh me mençuri. Shpenzimet familjare mund të sjellin debat në çift.
Puna
Situata në punë është delikate, por e menaxhueshme me kujdes. Prit javën e ardhshme për vendime të rëndësishme, firmosje apo propozime të reja. Çështjet familjare do të zgjidhen me kohë. Nëse je në pritje të një shume për procedura administrative ose ligjore, lajmet pozitive mund të vijnë – por për të harruar plotësisht disa zhvillime të pakëndshme, do të duhet të presim vitin 2026. E diela mund të jetë ditë më e dobët.
Mirëqenia
Ushqehu mirë dhe përdor çaje qetësuese. Edhe kur çdo gjë duket e qetë, ke tendencë të shqetësohesh, sidomos të premten dhe të shtunën. Fundjava duhet ta gjejë fokusin tek relaksimi dhe kujdesi ndaj vetes.
—
Akrepi
Dashuria
Ti ke ndryshuar shumë për mirë kohët e fundit. Planetet e shpejta po të shtyjnë drejt një pjekurie të brendshme që do të zgjasë. Tani po përqendrohesh tek ajo që ka vërtet rëndësi dhe po lëshon pas gjithçka të tepërt. Venusi dhe Jupiteri në favor të ndihmojnë ta jetosh dashurinë pa mjegullime. Nuk pranon më kompromise – dhe bën mirë. Ditët më të forta për zemrën janë e marta dhe e mërkura.
Nga fundi i muajit, bëj bilancin e marrëdhënies, sidomos nëse ka kaluar momente delikate.
Puna
Nga e hëna në të mërkurë janë ditët kyçe për organizim takimesh, projekte apo plane. Fundjava mund të jetë më kaotike, ndaj shmang vendimet e ngutshme.
Mund të të vijnë oferta pune që kërkojnë shumë përkushtim, por nuk shpërblejnë aq sa duhet. Mos u digj – menaxho energjinë me maturi. Gjej kohë edhe për njerëzit e tu të afërt, sepse mirëqenia emocionale është pjesë e rëndësishme e suksesit.
Mirëqenia
Java është interesante në shumë drejtime. Datat 18 dhe 19, me Hënën dhe Diellin në shenjë, sjellin energji dhe frymëzim. Edhe e diela do të jetë ditë e fortë për ty.
Je ndër shenjat më të favorizuara të periudhës – mos e mino të ardhmen tënde me frikë apo dyshime.
—
Shigjetari
Dashuria
Kjo javë sjell mundësi shumë të mira në jetën sentimentale, por ditët rreth datës 21 — me Hënën në shenjë — janë kulmi i energjisë pozitive. Lëvizjet planetare janë në favorin tënd, sidomos nëse po mendon të nisësh një lidhje të re.
Nëse marrëdhënia jote ka kaluar vështirësi në fillim të muajit, tani është momenti ideal për të rikuperuar. Për ata që kërkojnë aventura të reja, java është premtuese, por dhjetori është edhe më i fortë.
Puna
Në punë, në katër javët e ardhshme duhet të jesh i vëmendshëm ndaj propozimeve që vijnë – mund të ketë diçka shumë të leverdishme. Ajo që nuk e more në fillim të vitit, mund të vijë tani.
Ata që punojnë në mënyrë të pavarur do të shohin një rikthim të mirë, dhe Marte në shenjën tënde sjell energji të fortë për të vepruar. Rishiko kontratat dhe marrëveshjet brenda pak javësh.
Mirëqenia
Sa i takon formës fizike, yjet të favorizojnë duke rritur motivimin dhe suksesin. Pas datës 20 ke një dëshirë të fortë për t’u rifreskuar dhe për të kujdesur më shumë për veten.
Është moment i mirë për kontrolle mjekësore ose trajtime estetike nën kujdes profesional.
—
Bricjapi
Dashuria
Ka ardhur momenti për të folur hapur. E diela sjell takime të rëndësishme dhe konfirmime, me Hënën në shenjën tënde. Disa mund të fillojnë të vlerësojnë një interes të ri, ndërsa çiftet e qëndrueshme mund të mendojnë për martesë ose angazhim afatgjatë.
Fatmirësisht, ndjenjat po rikthehen në plan të parë. Je duke vendosur themelet e së ardhmes. Marrëdhëniet e vjetra mund të forcohen edhe më shumë.
Puna
Ky është momenti ideal për të mbledhur frytet e punës së bërë. Kush ka rol drejtues bëhet edhe më i fortë. Nëse ke punuar me përkushtim, tani hapen mundësi të mira.
Megjithatë, ngarkesa e detyrave ka qenë e madhe — pak pushim do të ishte i nevojshëm. Të rinjtë që kërkojnë punë duhet të lëvizin tani, sepse dërgimi i CV-së në këtë periudhë mund të sjellë përgjigje të shpejtë dhe pozitive.
Mirëqenia
Java është energjike dhe e favorshme për çdo aktivitet. I vetmi shqetësim është stresi — planifiko gjithçka me kohë.
E hëna do të jetë dita më e lodhshme, por pas datës 18 situata stabilizohet.
—
Ujori
Dashuria
Fundmuaji është shumë i rëndësishëm për ty. Ka pasur luhatje emocionale, por tani je ti ai që vendos drejtimin. Kush nuk është në anën tënde, largohet vetë.
Shfrytëzo karizmën tënde, e cila këto ditë është më e fortë se zakonisht. Fundjava është shumë pozitive për takime ose hapa të rinj.
Nëse ndjen se ndihesh i përputhur, një romancë e re mund të nisë shpejt. Dhjetori sjell takime të veçanta. Lidhjet që nisin si miqësi kanë çdo shans të shndërrohen në diçka të bukur.
Puna
Periudha është frymëzuese dhe e mbushur me ide. Megjithatë, tre muajt e fundit kanë sjellë vështirësi financiare, ndaj tani është koha për rimëkëmbje.
Yjet favorizojnë projektet e reja dhe stabilizimin ekonomik, prandaj beso më shumë tek aftësitë e tua. Mos u frikëso të nisësh diçka të re deri në fund të vitit. Thjesht mbaji shpenzimet nën kontroll.
Mirëqenia
Në fillim të javës shmang lodhjet fizike dhe stresin, sepse ritmi mund të jetë i ngadalshëm dhe mund të ndihesh i ngarkuar.
E marta dhe e mërkura mund të sjellin pak tension dhe nevojë për sqarime — që të lodhin emocionalisht.
—
Peshqit
Dashuria
Qielli i kësaj jave është i favorshëm dhe mund të zbulosh se një miqësi po shndërrohet në diçka më shumë. Mbetet në dorën tënde të vendosësh nëse do t’i japësh hapësirë këtij emocion. Disa persona mund të kenë nevojë për mbështetjen tënde këtë fundjavë.
Ditët më të mira janë rreth datës 18.
Nëse ka probleme në çift, ki kujdes të enjten dhe të premten – ditët më të ndërlikuara për zemrën.
Puna
Në punë, javët në vijim favorizojnë çështjet që lidhen me shtëpinë, ligjin, mbështetjen apo marrëdhëniet me njerëz me ndikim. Me ndihmën e dikujt të rëndësishëm, mund të fitosh një avantazh të madh.
Nëse ke një rol që të lejon të dalloheh apo të udhëheqësh, ec përpara – ka mundësi të fitosh një sfidë të rëndësishme.
Mirëqenia
Planetet kanë energji rigjeneruese për ty, duke të dhënë një ekuilibër të mirë të përgjithshëm. Meqenë se Venusi është në favor, mund të nisësh trajtime për t’u kujdesur më shumë për pamjen.
Nga e enjtja deri të shtunën është mirë të shmangësh tepricat. E diela sjell rikuperim të plotë. /noa.al
