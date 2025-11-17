Rregullore e padëshiruar/ FIFA detyron skuadrat humbëse të play off-it të luajnë mes tyre

Kombëtarja shqiptare e futbollit ka siguruar për herë të parë në historinë e saj pjesëmarrjen në play-off të Kupës së Botës, duke qenë vetëm dy ndeshje larg realizimit të një ëndrre të jashtëzakonshme për të gjithë tifozët kuqezi. Megjithatë, nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç do të donin kuqezinjtë në gjysmëfinale, FIFA i detyron që të luajnë një ndeshje që ata nuk do të kishin dëshirë ta luanin pas një zhgënjimi të mundshëm.
FIFA paracakton që në short skuadrat të ndahen në 3 minigrupe me nga një ekip nga secila vazo, i cili do të përcaktojë emrin e 3 finalistëve të Botërorit që mbeten nga Europa. Më 26 mars, skuadra e vazos 2 do të presë ndeshjen me skuadrën e vazos 3 dhe ajo e vazos 1 do të presë ndeshjen me skuadrën e vazos 4 në gjysmëfinale. Fitueset e dy çifteve do të ndeshen më 31 mars në finalen e madhe për një biletë në Botërorin 2026. Po humbësit?
Këtu ndërhyn rregullorja e FIFA-s për kualifikueset e cila parashikon se më datën 31 mars, në fushë do të jenë edhe skuadrat humbëse të gjysmëfinaleve, të cilat do të përballen mes tyre në një ndeshje miqësore. Një sfidë që do të zhvillohet në fushën e një prej këtyre skuadrave, të paracaktuar që në shortin e kësaj të enjte. Kjo ndeshje në fakt është cilësuar e panevojshme nga shumë ekipe, duke pasur parasysh se pjesëmarrësit do të jenë dukshëm të pamotivuar pas zhgënjimit nga eliminimi.
Por pavarësisht protestave, FIFA ka insistuar të zhvillohet meqë në atë dritare ndërkombëtare, ekipet e tjera në gjithë botën do të zhvillojnë nga dy ndeshje dhe i shërben për statistika apo qëllimet e renditjes së saj botërore.
