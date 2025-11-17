Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në aksin rrugor Fier-Seman, makina përplas karrocën, plagoset drejtuesi i saj
Transmetuar më 17-11-2025, 18:12

FIER- Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Fier-Seman. Një makinë tip "Benz" ka përplasur një karrocë, e cila si pasojë goditjes ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. Nisur nga kjo është plagosur drejtuesi i karrocës.

Ai është dërguar menjëherë drejt ambienteve të spitalit, ku dhe ka marrë ndihmën e specializuar mjeksore. Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje, ku dhe po heton më shumë mbi shkaqet e aksidentit dhe rrethanat në në cilin ndodhi.

Njoftimi i Policisë:

Fier/Informacion paraprak Rreth orës 17:10, në aksin rrugor Fier-Seman, në Fermë Çlirim, automjeti me drejtues shtetasin J. M., është përplasur me një karrocë që tërhiqej me kafshë, e cila drejtohej nga shtetasi F. R. Si pasojë e përplasjes është dëmtuar shtetasi F. R., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...