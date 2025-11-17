Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e Partisë Demokratike, qindra forca policie rrethojnë Kryeministrinë
Transmetuar më 17-11-2025, 18:10

TIRANË- Partia Demokratike zhvillon mbrëmjen e sotme një protestë para godinës së Kryeministrisë. Nga pamjet në terren shihet se perimetri rreth institucionit është i mbushur me dhjetëra efektivë policie, të cilët janë vendosur për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë tubimit.

Ky është grumbullimi i parë i PD-së pas zgjedhjeve të 11 majit dhe vjen në një moment kur zëvendëskryeministrja Belinda Balluku është marrë e pandehur nga SPAK, çka sipas demokratëve ka shtuar indinjatën e opozitës ndaj qeverisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...